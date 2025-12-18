본문 바로가기
한국 '마약류 평가기준'을 세계 표준으로…90여개국에 배포

조인경기자

입력2025.12.18 10:55

시계아이콘00분 42초 소요
식약처-UNODC, 마약류 의존성 평가 국제 가이드라인 제정

식품의약품안전처는 신종마약류를 마약류로 지정·관리하기 위해 필요한 과학적 평가 기준을 담은 국제(UN) 가이드라인을 지난 16일 세계 최초로 제정하고, 전 세계 90여개국에 국문·영문본을 동시 배포했다고 18일 밝혔다.


마약류 의존성 평가 국제(UN) 가이드라인 영문본. 식품의약품안전처

이번 가이드라인은 식약처가 UNODC와 2022년 11월 LOI(협력의향서), 2023년 9월 MOU(업무협약)를 체결해 국제협력 기반을 마련하고 식약처 식품의약품안전평가원이 발간한 기존 의존성 평가 가이드라인을 바탕으로 유엔마약범죄사무소(UNODC), 한국과학기술연구원(KIST)괴 공동 연구를 추진한 결과다.

이후 국내외 전문가와의 논의를 거쳐 국내 평가기술과 국제적 요구를 종합적으로 표준화해 첫 국제기준을 수립했다.


가이드라인에는 동물행동시험을 통해 효과와 특성을 명확하게 평가할 수 있는 오피오이드계 약물을 대상으로, 마약류 의존성 평가에 필요한 ▲실험동물 종류와 장비 구성 ▲시험원리와 상세한 시험방법 ▲결과분석 방법과 평가 시 고려사항 등을 담았다.


식약처는 내년엔 각성제 계열 약물을 대상으로 한 국제 가이드라인 개발도 추진할 예정이다. 이를 통해 마약류 전반에 대한 국제 평가체계가 단계적으로 확립될 수 있도록 한다는 방침이다.

오유경 식약처장은 "국제 가이드라인 제정은 국제 기준을 따라가던 단계에서 벗어나 우리나라가 직접 국제 기준 마련을 주도하는 전환점이 될 것"이라며 "이번 성과가 국제 규제 표준을 선도하는 우리의 역량을 보여주는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.


오상록 KIST 원장은 "기술 검토와 평가 기준 정립 과정에 참여해 국제기준 마련에 기여할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "향후에도 국제사회가 활용할 수 있는 과학적 기반 구축에 적극적으로 지원하겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
