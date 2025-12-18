본문 바로가기
새해 정규장은 2일 오전 10시부터…오는 31일은 휴장

김진영기자

입력2025.12.18 10:43

넥스트레이드 새해 개장일 프리마켓 미운영

한국거래소가 오는 31일을 연말 휴장일로 지정한다. 이에 올해 증권·파생상품시장은 오는 30일까지 운영되며, 2026년 1월 2일 증권시장 정규시장은 10시, 파생상품시장 정규시장은 9시 45분에 개장한다. 장 마감 시각은 현행과 동일하다.


18일 한국거래소는 2026년 연초 개장일(1월2일)의 매매거래 시간이 증시 개장식에 따라 임시 변경된다며 이같이 밝혔다.

오는 30일 오후 6시에 개시하는 파생상품 야간거래는 정상 시행된다. 장외파생상품 중앙청산소(CCP) 청산 및 거래정보저장소(TR) 보고 업무는 연말 휴장일 없이 정상 운영한다.


결산배당기준일이 12월 말인 상장법인의 배당락일은 오는 29일이다. 이달 26일까지 주식 매수 시 배당금을 받을 수 있다.


대체거래소인 넥스트레이드도 올해 마지막 매매거래일은 오는 30일이고 31일은 휴장한다.

개장일은 1월 2일로 프리마켓은 운영하지 않고 메인마켓과 대량·바스켓매매시장은 모두 오전 10시 0분 30초 시작한다. 종료시각은 현행과 같다.

증시 개장식에 따른 매매거래시간 임시변경. 한국거래소

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
