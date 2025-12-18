본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용산구, 용산보건분소 22일 재개관…'마음건강' 강화

김민진기자

입력2025.12.18 10:02

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

온마음숲센터·인지건강실 신설
19일 개관식 개최

서울 용산구(구청장 박희영)가 7개월간의 리모델링을 마치고 용산구보건분소를 오는 22일부터 본격 운영한다.


'보건분소·온마음숲센터·정신건강복지센터' 개관식은 19일 열린다. 이번 리모델링 사업은 지난 5월부터 진행됐으며, 2378.37㎡ 규모에 총 27억원(구비 92%, 시비 8%)이 투입됐다.

온마음숲센터·정신건강복지센터 상담실. 용산구 제공.

온마음숲센터·정신건강복지센터 상담실. 용산구 제공.

AD
원본보기 아이콘

리모델링은 노후시설 개선과 위험 요인 제거, 서비스 분야 확대에 중점을 뒀다. 건물 전 층(지상 1~6층)에 스프링클러를 신규 설치해 화재 안전 성능을 대폭 강화했다. 노약자와 장애인 등 취약계층의 안전 확보를 위한 조치다.

층별 구획도 재조정했다. 1층에는 보건민원실과 1차진료실, 영상의학실, 만성질환관리실을 배치했다. 2층에는 재활물리치료실과 한방진료실, 인지건강실, 수유실을 마련했다. 3층에는 온마음숲센터와 정신건강복지센터를 갖췄다.


특히 2층에 신설된 '인지건강실'에서는 보건소까지 가지 않아도 치매 조기 검진을 받을 수 있으며, 산모와 영아를 위한 수유실도 새롭게 마련됐다.


가장 주목할 부분은 마음건강 돌봄 기능의 강화다. 3층으로 확장 이전한 정신건강복지센터와 함께 누구나 언제든 부담 없이 방문할 수 있는 열린 공간인 '온마음숲센터'가 처음 선보인다. 구는 정신적 어려움을 겪는 구민과 심리상담을 원하는 구민 모두가 일상에서 쉽게 마음 치유 서비스를 받을 수 있도록 할 계획이다.

보건민원실을 비롯한 입주 시설은 평일 오전 9시~오후 6시까지 운영하며, 2층 한방진료실은 화요일과 목요일 주 2회 운영한다.


박희영 용산구청장은 "보건분소 시설 공사와 기능 개선을 통해 구민의 신체 건강뿐만 아니라 마음건강까지 아우르는 통합적 보건의료서비스 인프라를 마련했다"며 "앞으로도 구민의 일상에 힘이 되는 따뜻한 보건 행정을 이어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 "尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

류중일 전 며느리측, 이혼 소송 사위 집에 '홈캠' 몰래 설치해 기소

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

동전 쓰는 것보다 녹이는 게 이득?…일본 5엔에 무슨 일이

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

새로운 이슈 보기