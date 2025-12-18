본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

6호선 구산역 인근에 장기전세주택 포함 35층·1543가구 건립[부동산AtoZ]

한진주기자

입력2025.12.18 10:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구산역세권 장기전세주택사업 정비구역 지정
1543가구 중 450가구는 장기전세주택

6호선 구산역 인근에 역세권 장기전세주택 사업을 통해 최고 35층, 1543가구 규모의 아파트 단지가 조성된다.


은평구 구산역세권 장기전세주택사업 정비구역 위치도. 서울시 제공

은평구 구산역세권 장기전세주택사업 정비구역 위치도. 서울시 제공

AD
원본보기 아이콘

서울시는 제19차 도시계획위원회를 열어 '은평구 구산역세권 장기전세주택사업 정비구역 지정·정비계획 결정(안)'을 수정가결했다고 18일 밝혔다.

사업지는 역촌역세권 재개발 정비구역, 대조1구역 등 개발사업이 활발하게 진행되는 지역이다. 서울시는 역세권 장기전세주택 사업을 통해 양질의 주택을 추가 공급하기 위해 정비구역을 지정했다.


이번 정비계획 결정을 통해 용적률 443%를 적용받아 지하 4층, 지상35층 규모의 아파트 1543가구가 건립된다. 이중 450가구는 장기전세주택이며, 50%는 신혼부부에게 안정적 주거 기회를 제공하는 미리내집으로 공급된다.


은평구 구산역세권 장기전세주택사업 정비구역 조감도. 서울시 제공

은평구 구산역세권 장기전세주택사업 정비구역 조감도. 서울시 제공

원본보기 아이콘

지역주민을 위한 생활기반시설도 확충된다. 사업지 남측에 위치한 인조유기비 공원과 연계한 어린이공원을 추가 설치하고, 기존 노후 경로당을 이전·신축해 지역주민을 위한 쾌적한 커뮤니티 공간으로 조성한다. 구산역 인근 주차난을 해소하기 위해 공원 지하에는 61대 규모의 공영주차장을 계획했다.

서울시는 "이번 정비구역 지정·정비계획 결정을 통해 서민 주거 안정은 물론 주변 지역을 고려한 양질의 정비기반시설을 함께 공급할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민 생활 편익과 지역 여건을 동시에 고려한 도시계획을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 "尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

류중일 전 며느리측, 이혼 소송 사위 집에 '홈캠' 몰래 설치해 기소

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

동전 쓰는 것보다 녹이는 게 이득?…일본 5엔에 무슨 일이

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

새로운 이슈 보기