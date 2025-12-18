시흥시, 민생회복 소비쿠폰 우수 지자체 선정…국비 1.5억 확보

TF 운영·온오프라인 홍보로 높은 지급률 기록

다양한 소비 진작책으로 지역경제 회복 효과도

경기도 시흥시는 행정안전부의 '민생회복 소비쿠폰 집행 평가'에서 우수 지방자치단체로 선정돼 국비 1억5000만원을 확보했다고 18일 밝혔다.

행안부는 전국 243개 지자체를 대상으로 정부의 민생회복 소비쿠폰 관련 ▲지급 실적 ▲사용 및 사용처 확대 실적 ▲신청·지급 편의성 제고 ▲홍보 실적 ▲우수사례 등을 평가했다.

시는 사업 초기 전담 태스크포스(TF)를 구성, 신속하고 안정적인 지급 체계를 마련하고 온·오프라인 홍보를 병행해 1·2차 소비쿠폰 모두에서 높은 지급률과 사용률을 기록했다.

소비쿠폰 지급과 연계해 내수진작 프로젝트인 '흥해라 흥세일'을 추진하고 '시루팡팡데이', '동네 상권 소비 캠페인', '지역 먹거리 직매장 특별 할인 이벤트' 등 다양한 행사를 운영해 소비 촉진과 지역경제 회복 효과를 거둔 것도 높은 평가를 받았다.

시는 이번 성과를 토대로 소상공인과 자영업자 지원 정책을 강화하고, 지역 상권과 연계한 맞춤형 경제 활성화 사업을 지속 추진해 민생경제 회복에 속도를 낼 방침이다.

임병택 시흥시장은 "앞으로도 시민과 소상공인이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 민생 중심 정책을 차분하면서도 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.





