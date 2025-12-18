본문 바로가기
메이크샵, 신규 반응형 스킨 전면 오픈…'운영 효율 극대화'

유현석기자

입력2025.12.18 09:27

이커머스 전문기업 커넥트웨이브의 전자상거래 통합솔루션 메이크샵이 쇼핑몰 운영 효율 극대화를 위한 신규 반응형(Responsive) 디자인 스킨을 전면 오픈했다고 18일 밝혔다.

이번에 공개한 반응형 스킨은 기기 화면 크기에 따라 자동으로 디자인이 최적화되는 구조로, 모바일·PC·태블릿 등 다양한 디바이스에서 일관성 있는 디자인과 기능을 제공한다. 디바이스별로 스킨을 별도 수정할 필요 없이 효율적인 쇼핑몰 운영이 가능해진 것이 특징이다.


쇼핑몰 방문자는 어떤 기기에서도 최적화된 쇼핑 환경을 경험할 수 있게 됐다. 운영자 입장에서는 모바일과 PC를 각각 운영할 때보다 관리 효율성이 크게 높아지며, 디바이스별 UI·UX 차이를 최소화해 일관된 브랜드 경험을 제공할 수 있다.

기술적 측면에서도 다양한 이점이 있다. 하나의 인터넷 주소(URL) 구조를 유지하므로 중복 콘텐츠 이슈 없이 검색엔진 크롤러가 쉽게 인식할 수 있어 검색엔진 최적화(SEO)에 유리하다. 뷰포트 크기에 따라 자동으로 조절되므로 새로운 해상도나 화면 비율의 디바이스가 등장해도 추가 개발 없이 대응 가능하며, 페이지 로딩 속도 역시 기존 방식 대비 빠른 것으로 나타났다.


메이크샵은 이번 반응형 디자인 스킨 기능 출시를 통해 쇼핑몰 운영자의 편의성을 높이고, 소비자에게는 더 나은 쇼핑 경험을 제공하며 이커머스 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.


메이크샵 관계자는 "반응형 스킨은 쇼핑몰 관리 요소를 최소화해야 하는 운영자에게 최적의 솔루션"이라며 "기본 반응형 스킨 이외에도 다양한 디자인 스킨을 지속적으로 업데이트해 쇼핑몰 경쟁력 강화를 지원할 것"이라고 밝혔다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
