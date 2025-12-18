유니세프 한국위, 손석구와 '유니세프 행동' 캠페인 전개

유니세프 한국위원회(회장 정갑영)는 전 세계 어린이를 위한 행동을 독려하는 신규 후원 캠페인 '유니세프 행동'을 배우 손석구와 함께 전개한다고 18일 밝혔다.

유니세프 신규 캠페인 '유니세프 행동'에 참여한 배우 손석구.

이번 캠페인은 우리의 작은 행동이 아이들의 삶을 바꿀 수 있다는 내용의 '유니세프 행동', 가자지구의 굶주리는 어린이들을 지원하기 위한 '유니세프 이 순간', 전 세계 어린이를 위한 유니세프 활동을 시적인 표현으로 담아낸 '유니세프 아이들만은'으로 총 3편으로 이뤄졌다.

3편의 영상에 모두 재능 기부로 참여한 손석구는 과거 이라크 파병 당시의 개인적 경험을 바탕으로 분쟁으로 고통받는 전 세계 어린이들의 아픔과 도움의 필요성을 담담하면서도 힘 있는 어조로 전달했다.

캠페인 영상은 12월 18일부터 TV 채널을 통해 순차 공개되며, 전화 및 웹사이트를 통해 참여할 수 있다.

손석구는 "우리의 작은 행동이 고통에 놓인 어린이들의 삶을 바꿀 수 있다면 망설일 이유가 없지 않을까 싶다. 분쟁, 굶주림, 질병 속에서 도움의 손길만을 기다리는 아이들에게 많은 분들이 따뜻한 관심을 보내주시면 좋겠다"라고 밝혔다.

조미진 유니세프 한국위원회 사무총장은 "분쟁으로 고통받는 어린이들을 위해 소중한 뜻을 보태주신 손석구 님께 진심으로 감사드린다"라며 "분쟁의 피해는 고스란히 사회 최약자인 어린이들에게 돌아가게 된다. 어른들의 갈등과 반목으로 삶 전체를 위협받고 있는 분쟁 속 어린이들을 위해 우리 모두의 관심과 행동이 필요하다. 많은 분들의 동참을 부탁드린다"라고 말했다.





이경호 기자



