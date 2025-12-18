본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

유니세프 한국위, 손석구와 '유니세프 행동' 캠페인 전개

이경호기자

입력2025.12.18 09:05

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유니세프 한국위원회(회장 정갑영)는 전 세계 어린이를 위한 행동을 독려하는 신규 후원 캠페인 '유니세프 행동'을 배우 손석구와 함께 전개한다고 18일 밝혔다.

유니세프 신규 캠페인 ‘유니세프 행동’에 참여한 배우 손석구. 유니세프 한국위원회

유니세프 신규 캠페인 ‘유니세프 행동’에 참여한 배우 손석구. 유니세프 한국위원회

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 우리의 작은 행동이 아이들의 삶을 바꿀 수 있다는 내용의 '유니세프 행동', 가자지구의 굶주리는 어린이들을 지원하기 위한 '유니세프 이 순간', 전 세계 어린이를 위한 유니세프 활동을 시적인 표현으로 담아낸 '유니세프 아이들만은'으로 총 3편으로 이뤄졌다.


3편의 영상에 모두 재능 기부로 참여한 손석구는 과거 이라크 파병 당시의 개인적 경험을 바탕으로 분쟁으로 고통받는 전 세계 어린이들의 아픔과 도움의 필요성을 담담하면서도 힘 있는 어조로 전달했다.

캠페인 영상은 12월 18일부터 TV 채널을 통해 순차 공개되며, 전화 및 웹사이트를 통해 참여할 수 있다.


손석구는 "우리의 작은 행동이 고통에 놓인 어린이들의 삶을 바꿀 수 있다면 망설일 이유가 없지 않을까 싶다. 분쟁, 굶주림, 질병 속에서 도움의 손길만을 기다리는 아이들에게 많은 분들이 따뜻한 관심을 보내주시면 좋겠다"라고 밝혔다.


조미진 유니세프 한국위원회 사무총장은 "분쟁으로 고통받는 어린이들을 위해 소중한 뜻을 보태주신 손석구 님께 진심으로 감사드린다"라며 "분쟁의 피해는 고스란히 사회 최약자인 어린이들에게 돌아가게 된다. 어른들의 갈등과 반목으로 삶 전체를 위협받고 있는 분쟁 속 어린이들을 위해 우리 모두의 관심과 행동이 필요하다. 많은 분들의 동참을 부탁드린다"라고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 "尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

"제자와 부적절한 관계" 의혹 류중일 전 며느리측, 이혼 소송 사위 집에 '홈캠' 몰래 설치해 기소

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

동전 쓰는 것보다 녹이는 게 이득?…일본 5엔에 무슨 일이

독도가 다케시마?…세계 최대 항공기 추적 앱 오류

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

새로운 이슈 보기