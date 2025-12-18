본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

AI로 부활한 듀스…음실련 "故 김성재에 분배금 지급"

이이슬기자

입력2025.12.18 08:41

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
듀스. 와이드컴퍼니 제공

듀스. 와이드컴퍼니 제공

AD
원본보기 아이콘

한국음악실연자연합회는 이현도가 그룹 듀스의 신곡 '라이즈' 저작인접권 일부를 고(故) 김성재 몫으로 분배하기로 결정함에 따라 관련 분배 구조를 마련했다고 18일 밝혔다.


이번 조치는 현행 저작권법 및 저작인접권 제도에 근거해 실연자로 인정된 이현도의 권리 판단과 자발적 의사에 따라 이뤄졌다. 음실련은 법적 절차 범위 내에서 고인의 유가족에게 분배가 가능하도록 행정 절차를 진행했으며, 이에 따라 신곡 '라이즈'의 저작인접권 분배금 일부는 유가족에게 지급된다.

'라이즈'는 데뷔 28년 만에 발표된 듀스의 신보로, 이현도가 직접 작사·작곡을 맡아 듀스 특유의 뉴잭스윙 사운드를 현대적으로 재해석했다. 이번 작업에는 고 김성재의 과거 음원 자료를 기반으로 인공지능(AI) 기술을 활용한 보컬 복원이 적용됐다.


김승민 음실련 전무이사는 "이번 결정은 기술이 아닌 사람의 선택에서 출발한 사례로 음악의 중심에는 실연자와 관계, 상호 존중이 자리하고 있음을 보여준다"며 "음실련은 앞으로도 AI 기술 발전 속에서 실연자의 목소리와 음악이 정당하게 보호받도록 제도 개선 논의와 사회적 합의 과정에 적극 참여해 권익 보호에 힘쓰겠다"고 밝혔다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번 하락, 과거와 다르다…대공황 전조와 유사" 전문가 경고 빗발치는 비트코인 "이번 하락, 과거와 다르다…대공황 전조와 유사" ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

"제자와 부적절한 관계" 의혹 류중일 전 며느리측, 이혼 소송 사위 집에 '홈캠' 몰래 설치해 기소

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

동전 쓰는 것보다 녹이는 게 이득?…일본 5엔에 무슨 일이

독도가 다케시마?…세계 최대 항공기 추적 앱 오류

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

새로운 이슈 보기