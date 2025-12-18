AI로 부활한 듀스…음실련 "故 김성재에 분배금 지급"

듀스. 와이드컴퍼니 제공 AD 원본보기 아이콘

한국음악실연자연합회는 이현도가 그룹 듀스의 신곡 '라이즈' 저작인접권 일부를 고(故) 김성재 몫으로 분배하기로 결정함에 따라 관련 분배 구조를 마련했다고 18일 밝혔다.

이번 조치는 현행 저작권법 및 저작인접권 제도에 근거해 실연자로 인정된 이현도의 권리 판단과 자발적 의사에 따라 이뤄졌다. 음실련은 법적 절차 범위 내에서 고인의 유가족에게 분배가 가능하도록 행정 절차를 진행했으며, 이에 따라 신곡 '라이즈'의 저작인접권 분배금 일부는 유가족에게 지급된다.

'라이즈'는 데뷔 28년 만에 발표된 듀스의 신보로, 이현도가 직접 작사·작곡을 맡아 듀스 특유의 뉴잭스윙 사운드를 현대적으로 재해석했다. 이번 작업에는 고 김성재의 과거 음원 자료를 기반으로 인공지능(AI) 기술을 활용한 보컬 복원이 적용됐다.

김승민 음실련 전무이사는 "이번 결정은 기술이 아닌 사람의 선택에서 출발한 사례로 음악의 중심에는 실연자와 관계, 상호 존중이 자리하고 있음을 보여준다"며 "음실련은 앞으로도 AI 기술 발전 속에서 실연자의 목소리와 음악이 정당하게 보호받도록 제도 개선 논의와 사회적 합의 과정에 적극 참여해 권익 보호에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자



