[날씨]전국 대체로 맑음…빙판길 주의

임춘한기자

입력2025.12.18 07:34

목요일인 18일은 전국이 대체로 맑겠다.


강원 속초 앞바다에서 갈매기떼가 군무를 펼치고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -1.2도, 인천 -0.9도, 수원 -3.4도, 춘천 -2.3도, 강릉 4.1도, 청주 -0.7도, 대전 -2.2도, 전주 -1.0도, 광주 0.3도, 제주 5.9도, 대구 -1.1도, 부산 5.1도, 울산 4.0도, 창원 3.9도 등이다. 낮 기온은 6∼13도로 예보됐다.

경기권과 강원권, 충북권은 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 경기 내륙지역에는 빙판길과 도로에 살얼음이 나타나는 곳도 있겠으니 차량 운행 등에 유의해야겠다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 다만 세종·충북·울산·경북은 오전까지, 부산은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
