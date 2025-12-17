강원도·KT&G 강원본부, 도내 취약계층 위한 백미 나눔 성금 기부

강원특별자치도(도지사 김진태)와 KT&G 강원본부(본부장 이병태)는 17일 도내 독거노인과 소년소녀가장 등 취약계층을 위한 '사랑의 백미 나눔' 성금 3200만원을 기부했다.

강원특별자치도(도지사 김진태)와 KT&G 강원본부(본부장 이병태)가 17일 도내 독거노인과 소년소녀가장 등 취약계층을 위한 '사랑의 백미 나눔' 성금 3200만원을 기부하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 성금은 강원특별자치도청 직원들이 이웃사랑과 나눔 실천을 위해 적립해 온 '강원행복나눔기금'과 KT&G 강원본부의 사회공헌기금으로 마련됐으며, 강원특별자치도 사회복지협의회를 통해 도내 18개 시군 취약 가구에 백미 800포(1포당 10kg)를 지원하는 데 사용될 예정이다.

강원특별자치도와 KT&G 강원본부는 2014년부터 겨울철 에너지 취약계층을 위해 연탄 기부를 중심으로 성금을 전달해 왔으며, 생활환경 변화와 수혜자 수요를 고려해 올해부터는 실질적인 생계 지원에 도움이 되는 백미를 전달하기로 했다.

여중협 행정부지사는 "소중한 기부금을 마련해 준 도청 직원들과 KT&G 강원본부에 감사드린다"며 "연말 성금이 보다 실질적인 도움이 돼 어려움을 겪고 있는 도민들께 작은 보탬이 되길 바란다"고 밝혔다.

이날 성금 전달식에는 여중협 강원특별자치도 행정부지사, 신성호 강원특별자치도청 공무원노동조합 위원장, 이병태 KT&G 강원본부장, 박승용 강원특별자치도 사회복지협의회장 등이 참석했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>