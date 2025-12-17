성적표 또 ‘최우수’… 청송군, 3년 연속 행안부 평가 우수 쾌거

경북 청송군(군수 윤경희)은 행정안전부가 실시한 지방자치단체 재정분석 평가에서 2023년 '우수', 2024년 '최우수'에 이어 올해도 '최우수 자치단체'로 선정되며, 3년 연속 우수한 성과를 거두는 영예를 안았다.

청송군, 행안부 지자체 재정분석 ‘최우수’. 청송군 제공 AD 원본보기 아이콘

행정안전부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 2025년 지방자치단체 재정분석을 실시한 결과, 청송군이 재정 건전성과 효율성을 고루 인정받아 '최우수 자치단체'로 선정됐다고 전했다.

이에 따라 청송군은 행안부장관 표창과 함께 특별교부세 인센티브 1억원을 지원받게 됐다.

재정분석은 전국 지자체를 5개 동종단체(특·광역시, 도, 시, 군, 구)로 구분한 뒤 전년도 예산·결산 자료를 바탕으로 건전성, 효율성, 계획성 등 3개 분야 14개 주요 재정지표를 종합 분석하는 행정안전부의 대표적인 지방재정 모니터링 제도이다.

청송군은 2023년 '우수 지자체'로 선정돼 특별교부세 5000만원을, 2024년에는 '최우수 지자체'로 선정돼 특별교부세 1억원을 지원받은 데 이어, 올해에도 연속 수상에 성공하며 3년 연속 재정분석 우수기관으로서의 위상을 확고히 했다.

특히 청송군의 통합유동부채비율은 2.66%로 유형 평균(3.91%)보다 낮아 재정 건전성 분야에서 높은 평가를 받았으며, 지방세 체납액 증감률은 -19.35%로 유형 평균(-4.23%)을 크게 상회해 체납 관리의 우수성을 입증했다. 이와 함께 지방보조금 비율도 5.87%로 유형 평균(8.1%)보다 낮아 재정 효율성 측면에서도 뛰어난 성과를 보였다.

청송군 관계자는 "군민 여러분의 협조와 공직자들의 세심한 노력이 함께 이뤄낸 값진 성과"라며 "앞으로도 투명하고 책임 있는 재정운용을 통해 '군민이 참여하고 신뢰하는 재정'을 만들어 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>