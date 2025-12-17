"진짜 떠올랐다" 시속 177㎞로 날아가는車 양산…대당 가격이 무려

도로와 하늘을 동시에 플라잉카 양산 개시

최고 시속 177㎞ 대당 4억원 넘어

안전·규제 과제는 여전

미국 항공 스타트업 알레프 에어로노틱스(Alef Aeronautics)가 10년이 넘는 개발 끝에 세계 최초로 '하늘을 나는 자동차'의 양산에 돌입했다고 발표했다. 그동안 개념과 시제품 단계에 머물렀던 플라잉카(flying car)가 실제 고객 인도를 전제로 한 생산 단계에 진입하면서, 미래 모빌리티 산업 전반의 이목이 쏠리고 있다.

모델 A 울트라라이트의 시운전 모습. 해당 모델은 100% 전기 동력으로 구동되며, 운전석 주변에 설치된 다수의 프로펠러를 통해 최고 시속 약 177㎞로 공중 비행이 가능하다. Alef Aeronautics AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 영국 데일리메일은 지난 9일 짐 두코브니 알레프 CEO가 첫 번째 비행 자동차의 생산 개시를 공식화했다고 전했다. 이번에 제작에 들어간 차량은 '모델 A 울트라라이트(Model A Ultralight)'다. 모델 A 울트라라이트는 총중량 약 385㎏으로, 법적으로는 소형 전기차와 같은 '초경량 저속 차량'으로 분류된다. 100% 전기 동력으로 구동되며, 운전석 주변에 설치된 다수의 프로펠러를 통해 최고 시속 약 177㎞로 공중 비행이 가능하다. 특히 활주로 없이 수직 이착륙(VTOL)이 가능하다는 점이 가장 큰 특징이다. 알레프 측은 "극심한 교통체증을 피해 도심에서도 효율적인 이동이 가능하다"며 미래형 개인 이동 수단으로서의 잠재력을 강조하고 있다.

미국 항공 스타트업 알프레 에어로노틱스가 세계 최초의 비행 자동차 생산에 돌입했다고 밝혔다. 데일리메일 원본보기 아이콘

차량은 미국 캘리포니아 실리콘밸리에 위치한 알레프 공장에서 수개월에 걸쳐 수작업으로 제작될 예정이다. 사전 주문 가격은 30만 달러(약 4억4000만 원) 수준으로, 초기에는 선별된 소수 고객에게 우선 인도돼 시범 운행을 거친 뒤 단계적으로 상용화될 계획이다. 알레프는 안전 문제를 고려해 차량을 인도받는 고객에게 비행 관련 법규 준수 교육과 유지·보수 훈련 이수를 의무화했다. 이는 해당 차량이 단순한 자동차를 넘어, 사실상 개인 항공기에 준하는 위험성과 관리 책임을 수반한다는 점을 보여준다. 회사 측에 따르면 현재까지 약 3500건의 사전 주문이 접수됐으며, 총 계약 금액은 약 10억 달러(약 1조4000억 원)에 달한다.

'하늘을 나는 자동차'는 20세기 초부터 등장한 오래된 개념이다. 미국의 테라푸지아(Terrafugia), 네덜란드의 PAL-V, 슬로바키아의 에어로모빌(AeroMobil) 등도 여러 차례 시제품을 선보였지만, 본격적인 상용화 단계까지 도달한 사례는 극히 드물었다. 가장 큰 걸림돌은 안전성과 규제다. 플라잉카는 도로 주행 규정과 항공 규제를 동시에 충족해야 하며, 저고도 비행 중 충돌 위험, 기체 결함, 조종 미숙 등 다양한 변수가 상존한다.

실제로 플라잉카 개발 과정에서는 사고 사례도 적지 않다. 과거 에어로모빌의 한 프로토타입은 시험 비행 중 추락했으며, 조종사는 비상 낙하산으로 간신히 탈출했다. 1970년대에는 플라잉카를 개발하던 미국의 한 엔지니어가 시험 비행 도중 사고로 사망한 사례도 있다. 최근에도 해외 에어쇼 리허설 과정에서 차량형 비행체 두 대가 공중에서 충돌·추락해 부상자가 발생하면서, 플라잉카의 안전성 논란은 여전히 현재진행형이다.

미국은 제도·기술, 중국은 양산 체제 '속도전'

알레프 에어로노틱스의 이번 양산 발표는 플라잉카 역사에서 중요한 이정표로 평가된다. 다만 전문가들은 "제한된 환경에서의 시범 운행과 대중적 상용화 사이에는 여전히 큰 간극이 존재한다"고 지적한다. 비용 부담, 안전 인증, 조종 교육, 도심 항공 교통(UAM) 체계 구축 등 해결해야 할 과제가 산적해 있기 때문이다.

샤오펑의 수직 이착륙 플라잉카 X2. 샤오펑 원본보기 아이콘

미국이 기술력과 제도적 기반을 바탕으로 상용화에 한 발짝 다가섰다면, 중국은 양산 체제를 앞세워 속도전에 나서고 있다. 샤오펑(Xpeng) 자회사 샤오펑 에어로HT는 중국 광둥성에 플라잉카 전용 공장을 완공하고 이달 초 시험 생산에 돌입했다. 연간 생산 규모는 1만 대 수준으로, 중동 등에서 선주문받은 5000대를 내년부터 인도할 계획이다. 왕담 샤오펑 에어로HT 부사장은 지난달 대구미래모빌리티 행사에서 6륜 차량과 2인승 분리형 플라잉카 'X2'를 공개하기도 했다. 테슬라 역시 플라잉카 출시 의지를 언급한 바 있지만, 아직 구체적인 모델이나 일정은 공개하지 않은 상태다.

플라잉카는 전기차와 도심형 드론 기술이 결합한 형태로 평가된다. 상용화의 핵심은 배터리 경량화, 비행 제어 시스템 안정성, 자율 비행 알고리즘의 완성도다. 글로벌 업계는 이미 핵심 기술 확보 경쟁에 돌입했다. 지케이엔 에어로스페이스는 경량 기체 구조와 전기 배선 시스템을 공급하고 있으며, 움브라 그룹은 액추에이터와 모터 제어 장치를 제공하며 주요 플라잉카 제작사들과 협업을 확대하고 있다. 미국 모건스탠리는 플라잉카 시장 규모를 2030년 3000억 달러, 2040년 1조 달러 이상으로 전망했다. 알레프의 도전이 '미래 교통의 시작'이 될지, 아니면 또 하나의 고가 실험으로 남을지는 아직 단정하기 어렵다. 다만, 수십 년간 상상 속에 머물던 하늘을 나는 자동차가 실제 생산 라인에 오른 것은, 인류 이동 수단의 새로운 장이 열리고 있음을 상징적으로 보여준다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



