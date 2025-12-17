코스피, 상승 출발 후 4000선 회복

외국인 매도세 지속

코스피 지수가 상승 출발 후 4000선을 회복했다.

17일 오전 10시 기준 코스피지수는 전날 대비 9.87포인트(0.25%) 오른 4009.00에 거래되고 있다. 이날 지수는 20.30포인트(0.51%) 오른 4019.43으로 출발했다. 외국인이 2519억원어치를 순매도하고 있지만, 개인이 2123억원어치, 기관이 347억원어치를 각각 순매수하고 있다.

업종별로 보면 전기·가스(2.74%), 섬유·의류(2.58%), 비금속(1.39%), 건설(1.19%), 금속(1.09%), 보험(0.80%), 전기·전자(0.79%) 등 업종이 상승했다. 반면 기계장비(-1.14%), 증권(-1.01%), 제약(-0.82%), 부동산(-0.55%) 등 일부 업종은 하락세를 나타냈다.

시가총액 상위 종목 중에선 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 51,800 전일대비 1,500 등락률 +2.98% 거래량 2,941,563 전일가 50,300 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (3.18%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 2,500 등락률 +3.13% 거래량 1,576,369 전일가 79,800 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복신용·미수대환 걱정 끝! 연 4%대 금리로 당일 해결...추가 투자금도 4배까지 전 종목 시세 보기 close (1.88%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 105,700 전일대비 2,900 등락률 +2.82% 거래량 10,175,147 전일가 102,800 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 배당소득 분리과세 본격화…연초 증시로 돈 들어온다메리츠 "이틀간 외국인 순매도 2조원…모멘텀은 굳건해"[금융현미경]국민성장펀드지원단 40명 규모로 연내 신설 전 종목 시세 보기 close (1.51%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 15,000 등락률 +1.71% 거래량 38,394 전일가 875,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려1년 전보다 200% 넘게 상승 '너무 잘 나갔나'…투자경고에 발목 잡힌 한화에어로스페이스코스피, 4160선 마감…삼성전자·SK하이닉스 1%대↑ 전 종목 시세 보기 close (1.03%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 800 등락률 +1.06% 거래량 369,483 전일가 75,800 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 사외이사 개편 논란 속 금감원, 이사회 의장도 소집…‘신관치 금융’ 우려 확산[1mm금융톡]핀테크·보험·은행…'러닝금융' 열풍에 빠진 금융권美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다 전 종목 시세 보기 close (0.92%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 535,000 전일대비 5,000 등락률 +0.94% 거래량 1,072,652 전일가 530,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 배당소득 분리과세 본격화…연초 증시로 돈 들어온다메리츠 "이틀간 외국인 순매도 2조원…모멘텀은 굳건해"[금융현미경]국민성장펀드지원단 40명 규모로 연내 신설 전 종목 시세 보기 close (0.75%) 등이 상승했다. 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 1,700 등락률 -2.20% 거래량 2,129,041 전일가 77,300 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 "5.6조 잭팟"…두산에너빌리티, 체코 두코바니 원전 주기기 수주분위기 좋은 로봇업종에 주목할 때...투자금이 더 필요하다면?같은 기회를 더 크게? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금 전 종목 시세 보기 close (-2.07%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,748,000 전일대비 42,000 등락률 -2.35% 거래량 18,698 전일가 1,790,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 [실전재테크]반등 조건 갖춘 제약·바이오, 2026년 기상 전망 '맑음'코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close (-1.68%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 240,000 전일대비 3,000 등락률 -1.23% 거래량 90,989 전일가 243,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 '엘리엇에 1300억 배상' 국제투자분쟁 불복소송, 선고 임박두산에너빌리티, 카타르 '가스복합발전 주기기' 수주…1300억원 규모삼성물산, 자회사 가치에 주주환원 기대감까지…25만원 안착 전 종목 시세 보기 close (-1.03%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 517,000 전일대비 7,000 등락률 -1.34% 거래량 83,300 전일가 524,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'"KDDX 혼선에 생존권 흔들"…HD현대重 노조, 정부·방사청에 반발코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close (-0.76%) 등은 하락세를 보였다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.10포인트(0.12%) 내린 915.01을 기록했다. 이날 지수는 5.92포인트(0.65%) 오른 922.03으로 출발했지만, 보합권에서 등락을 거듭하고 있다. 외국인이 1676억원어치를, 기관이 1391억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 2395억원어치를 사들이고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 73,400 전일대비 1,000 등락률 +1.38% 거래량 4,094,171 전일가 72,400 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 [특징주] 에임드바이오, 삼성그룹 투자·상장 전 3兆 기술이전 계약 부각 강세9일 만에 '시총 6배'…"무섭게 오르네" 개미들 꽂힌 에임드바이오, 코스닥 11위로개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐 전 종목 시세 보기 close (8.70%), 메지온 메지온 140410 | 코스닥 증권정보 현재가 97,900 전일대비 900 등락률 +0.93% 거래량 864,109 전일가 97,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 관세 피해 복구작업… 韓 증시, 상승세코스피 2600선 강보합…코스닥은 약세 전환'미공개 정보로 주식거래 의혹' LG가 장녀 부부 다음달 첫 재판 전 종목 시세 보기 close (8.04%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 104,200 전일대비 2,900 등락률 +2.86% 거래량 2,655,586 전일가 101,300 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐중장기 성장 발판 확보? 조선주에 쏠린 눈국내외 정책 호재에 로봇株 ‘꿈틀’...기회 제대로 살리려면? 전 종목 시세 보기 close (5.23%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 228,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 160,602 전일가 227,500 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (2.64%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 425,500 전일대비 2,000 등락률 +0.47% 거래량 373,474 전일가 423,500 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐 전 종목 시세 보기 close (2.24%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 58,900 전일대비 1,000 등락률 +1.73% 거래량 156,425 전일가 57,900 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 '천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"[클릭 e종목]"클래시스, 브라질 법인 인수로 내년 실적 레벨업 기대"클래시스, 홈 뷰티 디바이스 '슈링크홈 리프투글로우' 출시 전 종목 시세 보기 close (2.76%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 63,800 전일대비 1,200 등락률 -1.85% 거래량 60,215 전일가 65,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close (1.54%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 165,300 전일대비 200 등락률 -0.12% 거래량 264,287 전일가 165,500 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'코스피, 4160선 마감…삼성전자·SK하이닉스 1%대↑코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close (1.39%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 62,400 전일대비 2,300 등락률 +3.83% 거래량 222,772 전일가 60,100 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 '천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.33%) 등이 상승했다. 반면 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 247,000 전일대비 18,000 등락률 -6.79% 거래량 211,715 전일가 265,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주 전 종목 시세 보기 close (-6.04%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 73,500 전일대비 3,800 등락률 -4.92% 거래량 409,158 전일가 77,300 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (-4.53%), 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 89,700 전일대비 6,700 등락률 -6.95% 거래량 1,735,093 전일가 96,400 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (-3.94%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 452,000 전일대비 8,000 등락률 -1.74% 거래량 82,139 전일가 460,000 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐 전 종목 시세 보기 close (-2.93%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 281,500 전일대비 10,000 등락률 -3.43% 거래량 353,634 전일가 291,500 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'기회는 잡고 위기는 피해가야...추가 투자금, 신용미수대환 모두 당일 가능개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐 전 종목 시세 보기 close (-2.74%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 184,400 전일대비 6,000 등락률 -3.15% 거래량 354,630 전일가 190,400 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 [실전재테크]반등 조건 갖춘 제약·바이오, 2026년 기상 전망 '맑음'코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려코스피, 4160선 마감…삼성전자·SK하이닉스 1%대↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.84%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 169,800 전일대비 2,400 등락률 -1.39% 거래량 116,194 전일가 172,200 2025.12.17 11:00 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합리가켐, 루닛 전 CMO 옥찬영 박사 중개연구센터장으로 영입 전 종목 시세 보기 close (-1.10%) 등은 하락세다.

한편 미국 뉴욕 증시의 3대 지수는 혼조 마감했다. 16일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 302.3포인트(0.62%) 떨어진 4만8114.26에, 대형주 중심의 S&P500지수는 16.25포인트(0.24%) 내린 6800.26에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥지수는 54.049포인트(0.23%) 오른 2만3111.462에 장을 마감했다.





