본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산교육청, ‘영유아학교 선도사업 성과공유회’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.17 10:04

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유보통합 운영 성과 공유… 현장 우수사례로 영유아 교육·보육 발전 방향 모색

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 18일 오후 부산진구 양정동 교육연구정보원 강당에서 '영유아학교 선도사업 성과공유회'를 개최한다.


이번 성과공유회에는 교육청과 지자체 담당자, 유치원·어린이집 교(직)원 등 200여명이 참석해 영유아학교 선도사업의 운영 성과를 공유하고, 현장 중심의 우수사례를 통해 영유아 교육·보육의 발전 방향을 함께 모색할 예정이다.

행사는 영유아학교 선도사업 운영 성과 보고를 시작으로, 부산대학교 유아교육과 임부연 교수가 '정부책임형 유보통합에 기반한 영유아교육의 방향'을 주제로 특별강연을 진행한다. 이어 영유아학교 선도기관인 큰별유치원과 한아름어린이집, 맞춤형 돌봄 거점기관인 조은어린이집의 사례 발표가 이어진다.


각 기관은 현장에서의 실천 경험과 운영 성과를 공유하며, 영유아 발달 지원을 위한 다양한 운영 모델과 적용 사례를 소개할 계획이다.


김석준 부산시교육감은 "이번 성과공유회는 유보통합 선도사업의 운영 성과를 되짚고, 유보통합의 질적 성장 방향을 함께 고민하는 뜻깊은 자리"라며 "영유아학교 선도사업을 지속적으로 운영해 영유아의 건강한 성장을 위한 양질의 교육·보육 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기