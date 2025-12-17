본문 바로가기
스파크바이오랩, 이지스자산운용과 '라이프사이언스 부동산 사업' 추진

최호경기자

입력2025.12.17 09:20

라이프사이언스 특화 시설 공동 조성

스파크랩그룹 산하 스파크바이오랩은 이지스자산운용과 라이프사이언스 기업 전용 공간 인프라 구축 및 운영을 위한 업무 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.


이번 협약은 스파크바이오랩이 보유한 바이오 스타트업 육성과 공간 운영 역량과 이지스자산운용의 부동산 개발·운용 전문성을 결합해 국내 라이프사이언스 산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

이홍주 스파크바이오랩 대표와 윤관식 이지스자산운용 상무가 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 스파크랩

협약에 따라 양사는 ▲최첨단 장비를 갖춘 연구·실험실 ▲임상·시험 전용 클린룸 ▲시약·샘플 보관을 위한 초저온 물류시설 등 라이프사이언스 산업에 특화된 시설을 공동으로 발굴 및 조성하고, 이를 바이오 스타트업에 합리적인 비용으로 제공할 계획이다.


이홍주 스파크바이오랩 대표는 "바이오 산업의 성장에는 연구, 투자뿐 아니라 고도화된 공간 인프라도 뒷받침 돼야한다"며 "이지스자산운용과의 협력으로 국내 바이오 스타트업들이 글로벌 수준의 연구·사업 환경에서 성장할 수 있도록 지원할 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
