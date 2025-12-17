휴온스, 비만 치료제 'HUC2-676' 국내 임상 1상 IND 승인

'삭센다' 저분자 합성 펩타이드 개발

휴온스가 글루카곤유사펩타이드-1(Glucagon-Like Peptide-1·GLP-1) 제제를 합성 펩타이드로 개발해 비만 치료제 시장 공략에 나섰다.

㈜휴온스는 식품의약품안전처로부터 비만치료제 'HUC2-676'의 국내 임상 1상 시험계획(IND)을 승인받았다고 17일 밝혔다.

HUC2-676는 노보노디스크제약이 개발해 국내에 출시한 '삭센다펜주(성분명 리라글루티드)'를 저분자 합성 펩타이드로 개발한 제품이다. 이번 승인 받은 임상시험은 건강한 성인을 대상으로 HUC2-676과 '삭센다'를 각각 투여한 후, 약동학적 특성(PK)을 비교해 동등성을 입증하는 것이 목표다.

휴온스는 2년 전부터 회사의 중점 프로젝트로 미래 성장동력 확보를 위해 GLP-1 수용체 작용제(이하 GLP-1RA) 기반의 비만치료제 개발을 추진해 왔다.

휴온스는 카트리지 타입형 국소마취제인 리도카인 생산기계 일체를 보유하고 있다. 이에 삭센다, 위고비 등 최근 비만 치료제로 사용되는 카트리지 타입 제품 생산에 특화된 생산 기술과 기계를 갖추고 있어 GLP-1RA 합성 펩타이드 개발에 이점이 있을 것으로 보고 있다.

GLP-1RA 기반의 비만치료제는 최근 건강관리 및 다이어트에 대한 관심과 함께 대세로 떠오르고 있다. 특히, 기존 당뇨치료제로 쓰이던 '리라글루티드 제제'가 비만치료제로 적응증을 넓히면서 비만치료제 시장에 혁신을 일으켰다.

GLP-1RA는 인슐린 분비를 촉진하고 '글루카곤' 분비를 억제해 혈당을 낮추고 뇌의 시상하부에 작용해 포만감을 유도하는 것으로 알려졌다.

휴온스 박경미 연구개발총괄 부사장은 "HUC2-676과 삭센다와의 품질동등성 확보 및 비임상자료, 1상임상시험 자료 확보를 통해 품목허가 획득을 목표로 하고 있다"며 "기존 생물의약품과 동등성을 확보한 저분자 합성 펩타이드 개발을 통해 비만 치료에 대한 새로운 선택지를 제공하겠다"고 밝혔다.

휴온스는 HUC2-676 외에도 비만치료제 포트폴리오 확대를 위한 연구 개발 노력을 지속적으로 전개하고 있다.

세마글루티드를 정제로 개발하기 위한 정부 과제도 진행 중이다. 지난해 9월 경구용 펩타이드 의약품 개발을 위한 연구로 산업통상자원부가 주관하는 '2024년 소재부품기술개발사업(패키지형)' 과제에 최종 선정됐다. 5년간(1단계 3년+2단계 2년) 연구 사업비 규모는 81.3억원이며 정부지원금은 63억원이다.

해당 과제에서 휴온스는 경구용 신소재 기반 펩타이드 완제의약품 생산기술 개발 과제를 주관하며, 중앙대학교, 국민대학교, 성균관대학교가 공동연구기관으로 참여해 생체이용률을 높이는 흡수촉진제 개발, 제형화 기술 확보 및 생산공정 기술을 개발 중이다.

휴온스는 다양한 연구개발을 통해 기존 보유한 식욕억제제 '휴터민정', '펜디정' 등 제품군에 이어 비만치료제 포트폴리오를 강화해 비만 시장의 선두주자로 도약하겠다는 계획이다.





정동훈 기자



