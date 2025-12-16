양산시, 태화와 96억원 규모 투자협약 체결

덕계일반산단에 신설·확장 투자



자동차 부품산업 성장동력 확보

양산에 둥지 튼 96억원, '태화' 미래에 베팅했다.

경남 양산시는 16일 양산시청에서 태화와 96억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다.

태화는 울산 울주군과 양산 매곡동에 사업장을 두고 있으며, 자동차 부품 도장과 내장재를 생산하는 제조기업으로 덕계일반산업단지 내 생산 공장을 신설·확장해, 총 49명의 지역 내 신규 일자리를 창출할 계획이다.

이번 투자협약으로 양산시는 기업의 원활한 사업 추진을 위해 인·허가, 설비구축 과정 전반에 행정지원을 제공하고, 투자 규모에 따른 재정적 지원도 검토할 예정이다. 이를 통해 자동차 부품 산업을 중심으로 한 지역 제조업 경쟁력이 한층 강화될 것으로 전망된다.

올해 본 협약을 마지막으로 양산시는 2025년 한 해 동안 총 6개 기업과 870억원 규모의 투자와 128명의 고용 창출을 위한 투자협약을 체결했다.

이 가운데 2개 기업은 산업단지 내 용지매입을 완료했으며, 이 중 1개 기업은 공장등록 등 사업개시를 준비하고 있다. 나머지 4개 기업은 내년 상반기 중 부지매입과 착공준비에 들어갈 예정이다.

시는 앞으로도 적극적인 기업 유치 활동과 안정적인 투자 지원을 통해 지역 경제 성장과 양질의 일자리 창출에 박차를 가할 방침이다.

나동연 시장은 "양산시를 신뢰하고 투자를 결정한 기업에 깊이 감사드리며, 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



