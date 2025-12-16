본문 바로가기
경주 미래 키운다…경주시장학회, 600명에 10억 지원

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.16 15:26

경주사랑장학금 수여식서 대학·중고교생 대거 선발
누적 장학기금 195억, 지역 인재 육성 결실 이어져

경주시가 장학사업을 통해 지역 인재 육성에 힘을 쏟고 있다.


(재)경주시장학회는 지난 15일 시청 알천홀에서 '2025년 경주사랑장학금 장학증서 수여식'을 열고, 대학생과 중·고등학생 등 600명에게 총 10억1700만원의 장학금을 지급했다.

경주 미래 키운다…경주시장학회, 600명에 10억 지원
이날 수여식에는 장학생과 학부모, 교사 등 200여 명이 참석해 지역 인재들의 성장을 함께 축하했다.

장학금은 대학생 450명에게 1인당 200만원, 고등학생 87명에게 1인당 100만원, 중학생 49명에게 1인당 50만원 등 총 586명에게 10억 550만원이 전달됐다.


경주시장학회는 또 올해 5월 '경주시 자랑스러운 청소년상' 수상자 6명에게 1인당 100만원씩 총 600만원을 지급했다.


이어 7월에는 전국소년체육대회 입상자 장학금으로 초등학생 5명에게 각 50만 원씩 250만 원, 중학생 3명에게 각 100만원씩 300만원 등 총 550만원을 지원했다.

이에 따라 장학회는 올해 모두 600명의 학생에게 총 10억1700만원의 장학금을 지급하며 지역 인재 육성에 힘을 보탰다.


주낙영 경주시장학회 이사장(경주시장)은 "시민들의 따뜻한 정성이 모인 경주사랑장학금이 학생 한 명 한 명의 꿈과 도전을 뒷받침하길 바란다"며 "앞으로도 장학사업을 지속적으로 확대해 지역 교육 발전과 더 나은 교육 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.


한편 2009년 설립된 (재)경주시장학회는 경주시 출연금과 시민, 기관·사회단체, 기업체 등의 후원으로 현재 약 195억원 규모의 장학기금을 조성·운용하고 있다.


장학회는 1차 목표액인 200억원 달성을 목표로 기금 확충과 함께 지역 인재 발굴·지원 활동을 이어가고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
