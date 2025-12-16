김포시, 경제기업인 간담회 개최…동반성장 '한목소리'

시, 기업인들과 간담회 개최…지역경제활성화·기업환경 개선 소통

김병수 시장 "어려운 시기, 힘모아 경제위기·동반성장 함께 이루자"

경기 김포시(시장 김병수)가 지난 15일 관내 주요 기업인들과 간담회를 열고 지역경제 활성화와 기업 경영환경 개선을 위한 소통의 시간을 가졌다.

김포시(시장 김병수)가 지난 15일 관내 주요 기업인들과 간담회를 열고 있다. 김포시 제공

각계각층의 시민 목소리로 정책을 만들기 위해 마련된 이번 간담회는 김포상공회의소를 비롯해 제조업과 건설기업, 여성·청년 기업 등 다양한 분야의 기업 대표들이 참석했고, 시와 기업 간의 상생 협력 방안을 모색하고 현장의 애로사항을 공유하는 시간으로 이어졌다.

참석 기업인들은 국가 경제 위축으로 인한 경영 환경의 어려움을 토로했다. 특히 산업단지 내 교통 및 주차문제, 제품 인증 등 실제 겪는 애로사항부터 골드라인의 학운연장사업에 대한 기대감, 콤팩트시티 등 향후 개발사업과 연계된 장기적인 전망까지 심도 있는 의견을 나눴다. 또한, 행정과 기업 간 지속적인 소통 창구 마련의 필요성에 공감을 표했다.

김병수 시장은 "어려운 시기에 힘을 모아 극복해 나갈 때며, 김포시의 발전과 함께 기업이 동반 성장할 수 있도록 협력하는데 적극적으로 나설 것"이라고 말했다.

한편, 김포시는 이번 간담회에서 나온 건의 사항을 면밀히 검토하여 실질적인 정책으로 연결할 계획이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



