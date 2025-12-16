의정부시, 송산2동 교통·녹지 대변화…'친환경 힐링 도시'로 재탄생

[기획]의정부시, 우리동네 정책로드맵 '송산2동편'

의정부 송산2동, '자연·교통·미래' 3대 축 정책 로드맵 발표

민락천 중심 생태 복원부터 광역교통 확충까지…대변화 예고

더 편리하고 쾌적하게…삶의 질 높이는 정책 총망라

출퇴근 40분 단축…민락천 수변공원 연결·파크골프장 조성

경기 의정부시(시장 김동근)는 시민 생활과 밀접한 행정, 인프라, 복지, 문화 정보를 지역 단위로 정리한 '우리동네 정책로드맵' 송산2동 편을 16일 발표했다. 시는 송산2동을 친환경 녹지 공간과 편리한 교통망을 갖춘 미래형 도시로 만들겠다는 청사진을 제시했다.

생태축 복원으로 더 가까워진 자연…민락천 중심 걷는 도시 실현

시는 송산2동의 대표 자연축인 민락천을 중심으로 ▲녹지 활용 ▲문화공간 조성 ▲보행환경 개선 등 생활밀착형 생태 기반 조성에 속도를 내고 있다.

민락동 776-9번지 일원 유휴녹지에는 올해 오솔길과 정원형 쉼터가 어우러진 '쌈지공원'을 조성했다. 마사토 포장으로 200m 구간을 정비한 오솔길을 중심으로 원형테이블과 의자를 갖춘 쉼터를 마련했으며, 블루엔젤·에메랄드그린·삼색조팝·영산홍 등 교목과 관목 총 1천494주를 심어 시민 휴식공간으로 자리 잡고 있다.

민락천변 쌈지공원 오솔길 및 쉼터. 의정부시 제공

민락천 산책로변(민락동 886 일원)에는 지난해 무궁화 300여 본을 심어 '무궁화동산'을 조성했다. 시는 산림청 공모에 선정된 이후, 총 3570㎡ 규모의 녹지에 무궁화 군락지를 조성하고 종합안내판과 수목 표지판도 함께 설치해 나라꽃의 의미를 전하고 있다.

특히, 민락천 궁촌교 하부는 문화쉼터로 탈바꿈하며 도심하천 공간 활용의 새로운 모델로 주목받고 있다. 2023년 공연 관람석과 미디어아트를 설치해 주민이 직접 문화 활동을 체험할 수 있는 힐링공간으로 완성됐다.

아울러 2023년 부용천과 민락천 합류지점(민락동 731-1번지 일원)에 조성한 '송산1호 수변공원'을 시작으로, 민락천변과 이어지는 녹지축을 통해 시민들이 걸으며 쉼을 얻을 수 있는 보행 중심의 도시환경을 넓혀가고 있다. 황톳길, 잔디광장, 숲속 쉼터가 어우러진 수변공원은 도심 속에서도 자연을 체감할 수 있는 가족 중심 휴식공간으로 활용되고 있다.

또한 부용천변(용현초 인근) 다리목근린공원에는 지난해 황토 맨발길(240m)을 새롭게 조성해, 주민들이 신발을 벗고 가볍게 걸으며 일상 속에서 건강과 여유를 누릴 수 있도록 했다.

이와 함께, 지난해 민락2지구에서 '도시 비우기 프로젝트'를 추진해 ▲노후 표지판 324개 통합 ▲지주 220개 철거 등 총 544개 시설을 정비했다. 이를 통해 운전자 시인성과 보행자 안전성이 동시 확보된 걷기 좋은 거리 환경이 조성됐다.

1205번 광역버스. 의정부시 제공

출퇴근도, 통학도 달라졌다…이동이 편리해진 송산2동 교통대책

시는 전철역과 거리가 먼 송산2동의 교통 여건을 개선하기 위해 광역버스·공공버스 등 대중교통을 확충하고 있다.

지난해 3월 개통한 1205번 광역버스는 민락·고산지구에서 서울 상봉역까지 연결돼 시민들의 출퇴근 시간을 단축시키고 서울 접근성을 높였다. 개통 초기보다 월 이용객이 약 14.5% 증가하며 교통 불편 해소에 기여하고 있다. 특히 상봉역은 다양한 지하철과 KTX가 만나는 주요 환승 거점으로, 시민들의 환승 편의성도 크게 높아졌다.

지난해 2월부터 운행 중인 '의정부01번 공공버스'는 의정부 최초의 준공영제(공공관리제) 마을버스다. 시의 직접 관리로 정시성과 신속성이 향상되며, 민락·고산지구 주민들에게 안정적인 교통 서비스를 제공하고 있다. 수락산역과 도심공항수락터미널까지 노선이 연장되며, 서울 전철 및 공항버스와의 연결성이 강화됐다.

학생 교통복지도 함께 개선되고 있다. 학생 제안에서 출발한 '의정부 학생 통학버스'는 지난해 8월 정식 운행을 시작해 등하굣길의 안전성과 효율성을 높이고 있다.

특히 통학버스 도입으로 학생들의 등하교 시간이 하루 평균 40분가량 단축되며 실질적인 생활 변화로 이어지고 있다. 올해 3월부터는 수요를 반영해 노선을 개편하고, 친환경 수소버스를 도입해 이용률이 두 배 이상 증가했다. 또한, 통학버스 위치는 카카오맵을 통해 실시간으로 확인할 수 있어 학생과 학부모 모두의 만족도가 높아지고 있다.

송산1호 수변공원. 의정부시 제공

생활권 넓히는 미래 도시환경…연결도로·파크골프장·수변정원 조성

시는 송산2동 주민들의 생활 여건을 개선하기 위해 교통 인프라 확충과 생활체육 공간 조성, 녹지축 연결 등 다양한 미래형 도시환경 조성에 나서고 있다.

먼저, 민락·고산지구 간 단절된 도로망 해소를 위한 '민락~고산 연결도로' 개설을 추진 중이다.

송산동 일대에 맞붙은 두 지구는 모두 개발이 완료된 주택지구임에도 불구하고, 현재까지 연결도로가 없어 시민들은 국도를 우회해 이동해야 하는 불편을 겪어왔다. 특히 출퇴근 시간에는 극심한 지체·정체 현상이 반복되며 상습적인 교통 혼잡이 발생하고 있다.

시는 이러한 문제를 해결하기 위해 총연장 1.1㎞(터널 488m) 규모의 연결도로를 개설할 계획이다. 이번 도로가 개설되면 민락지구와 고산지구는 물론, 인근 복합문화융합단지와의 접근성도 높아져 지역 간 생활권 연계성 강화와 정주 여건 개선이 기대된다.

또한 생활체육 수요에 대응해 지난 11월 '부용파크골프장' 조성 사업의 첫 삽을 떴다. 오랜 기간 유휴지로 남아 있던 부용터널 상부(민락동 산100-35번지 일원)에 총 3만4천㎡ 규모의 체육공원을 계획하고, 이 중 약 1만㎡ 부지에 18홀 규모의 파크골프장을 조성할 예정이다.

시민 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육 공간을 마련하기 위한 것으로, 주변 소풍길과 연계한 산책로 정비, 그늘막·벤치 등 편의시설 설치도 함께 진행된다. 시는 주민 접근성과 안전성 확보에 중점을 두고, 건강과 여가를 동시에 누릴 수 있는 체육 인프라로 조성해 나갈 방침이다.

민락천변 무궁화동산. 의정부시 제공

아울러 시는 공원·녹지·하천이 시설별로 분리돼 있던 녹지공간을 하나의 정원화된 공간으로 조성하는 '송산수변정원 조성사업'을 추진하고 있다.

곤제근린공원부터 민락2지구 수변공원까지를 연결하며, 곤제근린공원 내에 무장애 경사로, 잔디광장, 녹지 내 산책로 등을 새로 조성한다.

연계된 공간을 통해 도심 속 걷기 좋은 환경을 조성하고, 주민들이 보다 쾌적하게 자연을 누릴 수 있는 공간을 만드는 것이 핵심이다.

의정부시 관계자는 "이번 정책 로드맵을 통해 송산2동 주민들이 더욱 쾌적하고 편리한 환경을 누리게 될 것"이라며 "앞으로도 주민과의 소통을 강화하며 행정 서비스의 변화를 지속적으로 공유하겠다"고 밝혔다.

한편, '우리동네 정책로드맵'은 15개 동별 정책과 현안을 체계적으로 정리해 시민 생활의 변화를 공유하고, 주민과의 소통을 강화하기 위한 기획으로, 다음 회차로 송산3동편을 안내할 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



