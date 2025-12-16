페라리, 차세대 모델에 삼성디스플레이 OLED 탑재한다

차세대 OLED 디스플레이 공동 개발

페라리가 차세대 모델의 차량용 OLED 패널 공급사로 삼성디스플레이를 선택했다고 16일 밝혔다. 업계를 선도하는 삼성디스플레이의 OLED 기술로 혁신 디자인과 형태를 구현할 새로운 디스플레이 개발에 박차를 가한다는 전략이다.

초슬림 베젤과 완벽에 가까운 블랙 색상 구현, 그리고 깊이감 있는 명암비를 갖춘 새로운 패널은 차량 인테리어의 심미적 가치를 높이는 동시에 한 차원 높은 수준의 주행 환경을 제공할 것으로 기대된다.

에르네스토 라살란드라 페라리 최고 연구개발 총괄은 "얇고 가벼운 OLED 패널 설계 및 제조 분야에서 삼성디스플레이가 보유한 광범위한 전문성은 페라리의 차세대 모델 내 디지털 환경을 발전시키는 데 명백한 플러스 요인"이라며 "럭셔리 세그먼트에서는 고객의 탑승 경험 향상이 핵심이며, '맞춤형(비스포크)' 최첨단 디스플레이 솔루션 도입에 있어 삼성의 지원은 필수적"이라고 밝혔다.

이어 라살란드라 총괄은 "페라리는 삼성의 OLED 기술을 활용함으로써 유연한 맞춤형 디스플레이를 제공할 수 있게 됐으며, 이를 통해 독창적인 레이아웃과 고도로 개인화된 운전자·동승자 인터페이스를 구현함으로써 차량의 미학과 기능을 모두 향상시킬 수 있게 됐다"고 말했다.

박진우 삼성디스플레이 EMEA(유럽·중동·아프리카) 디스플레이 비즈니스 총괄 부사장은 "양사의 기술 협력이 삼성디스플레이의 기술적 리더십을 보여줄 기회가 될 것"이라며 "페라리의 차량과 브랜드 모두 열정, 끊임없는 혁신, 그리고 최고가 되겠다는 의지를 구현하고 있으며, 이는 삼성디스플레이가 추구하는 가치와도 맞닿아 있다"고 말했다.

이어 박 부사장은 "최고를 지향하는 두 팀이 협력하면 강력한 시너지가 창출된다"며 "이번 파트너십을 통해 소비자에게 탁월한 가치를 제공하고, 차세대 디스플레이 혁신 분야의 리더로서 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 덧붙였다.

글로벌 자동차 시장에서 디지털화, 사용자 경험(UX), 프리미엄 브랜딩은 필수적인 과제로 떠오르고 있다. 특히 럭셔리 세그먼트에서는 고객의 취향에 완벽히 맞춘, 몰입감 높은 탑승 경험이 점차 중요해지는 추세다.

박 부사장은 "자동차는 단순한 이동 수단을 넘어 모바일 오피스에서 몰입형 생활 공간에 이르기까지 자율적이고 역동적인 공간으로 진화하고 있다"며 "이러한 진화의 중심에는 디스플레이가 있다. 페라리와 삼성디스플레이는 기존 자동차 디스플레이를 넘어선, 새로운 차원의 차별화가 필요하다는 점을 인식하고 있다"고 강조했다.

마지막으로 그는 "페라리의 대담한 비전과 삼성디스플레이의 최첨단 기술을 결합함으로써, 우리는 차량 내 경험의 새로운 시대를 열고 고객들에게 새롭고 흥미로운 영감을 불어넣겠다"라는 포부를 밝혔다.





