우주항공청·사천시·고흥군, '지방살리기' 상생협력 나서

우주항공청과 경남 사천시, 전남 고흥군이 지역경제 활성화와 지방소멸 대응을 위한 상생협력에 나섰다. 중앙부처와 비수도권 기초지자체가 협력해 지역 소비와 교류를 확대하고, 지속 가능한 상생 모델을 만들겠다는 취지다.

우주항공청은 16일 우주항공청사에서 사천시, 고흥군과 '지방살리기 상생 자매결연 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 범부처 정책사업인 '지방살리기 상생소비 활성화 방안'의 일환으로 추진됐다.

사천시는 위성 산업, 고흥군은 발사체 산업을 중심으로 성장해 온 국내 우주항공 산업의 핵심 거점이다. 세 기관은 이번 협약을 통해 인구 감소와 지역소멸 위기에 공동 대응하고, 우주항공 산업을 매개로 한 지역 균형발전을 도모할 계획이다.

협약에 따라 세 기관은 △지역 대표 행사 참여 및 관광지 홍보 △고향사랑 기부제 참여와 농·특산품 구매 △농촌 봉사활동과 해양쓰레기 수거 등 사회공헌활동을 중심으로 협력을 확대한다.

윤영빈 우주항공청장은 "지역과 함께하는 상생이 우주항공산업 성장의 기반"이라며 "지속적인 협력을 통해 지역 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.





