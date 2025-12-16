본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

아마존서 한푸 팔면서 '한복' 키워드 슬쩍…中 업체 추정

이경호기자

입력2025.12.16 08:23

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전 세계 누리꾼들이 많이 이용하는 '아마존'에서 '한푸=한복'으로 판매하는 업체들이 다수 발견돼 논란이 일고 있다.

아마존에서 '한푸'를 판매하며 '한복' 키워드를 활용한 장면. 서경덕 교수

아마존에서 '한푸'를 판매하며 '한복' 키워드를 활용한 장면. 서경덕 교수

AD
원본보기 아이콘

서경덕 성신여대 교수는 16일 "전 세계 곳곳에서 제보를 받았다"며 "이런 판매 업체들을 조사해 보니 중국 업체로 추정된다"고 밝혔다.


최근 중국 누리꾼들은 한국의 전통 의상인 '한복'을 자신들의 '한푸'에서 유래했다는 억지 주장을 지속적으로 펼치고 있다.

특히 중국의 대표 포털인 바이두 백과사전에서도 '한복'을 '조선족 복식'으로 소개해 논란이 된 바 있다.


서 교수는 "한류가 전 세계에 확산되면서 한복 및 갓 등이 세계인들에게 주목을 받다 보니 '한푸'를 판매하며 '한복' 키워드를 활용하는 건 엄연히 잘못한 일"이라고 지적했다.

아마존에서 '한푸'를 판매하며 '한복' 키워드를 활용한 장면. 서경덕 교수

아마존에서 '한푸'를 판매하며 '한복' 키워드를 활용한 장면. 서경덕 교수

원본보기 아이콘

특히 "전 세계 누리꾼들이 한복에 대해 오해를 할 수 있기에 아마존 측에 곧 항의 메일을 보낼 예정이다"라고 전했다.


지난 2021년 세계적인 권위를 지닌 영국 옥스퍼드 영어사전(OED)은 '한복'을 '한국의 전통 의상'이라고 명확히 소개하며 등재를 했다.

서 교수는 "이처럼 우리의 한복이 전 세계 곳곳에서 올바르게 알려질 수 있도록 글로벌 한복 홍보 캠페인을 꾸준히 펼쳐 나갈 계획"이라고 덧붙였다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

"일본 여행 어쩌나" 전기 끊기고 항공편 대규모 결항…日 홋카이도 폭설 '비상'

"해리포터 투명망토처럼" KAIST, 차세대 '클로킹' 원천기술 개발

"내가 미스 핀란드다" 정치인들 눈찢기 인증…"인종차별 아니라고?" 뭇매

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

"케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"

새로운 이슈 보기