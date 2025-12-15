곡성군미래교육재단, '2025 진로 토크 콘서트' 개최

중1 대상 '2025 진로 토크 콘서트

전남 곡성군미래교육재단(이사장 조상래)은 지난 12월 9일(화)부터 10일(수)까지 '2025년 중학교 1학년 대상 진로 토크 콘서트'를 성공적으로 진행했다고 밝혔다.

이틀간 진행된 콘서트에는 성악가 고은총, 상담전문가 허지은, 롱보드라이너/바텐더 설경호 등 3인의 진로 멘토가 참여하여 학생들의 진로 스펙트럼을 넓혔다.

성악가 고은총 멘토는 '내가 가는 길이 곧 길이다'라는 메시지로 자신만의 길을 개척하는 용기를 북돋았으며, 상담전문가 허지은 멘토는 존 크롬볼츠의 '계획된 우연이론'을 중심으로 미래를 주도적으로 설계하는 마음가짐을 공유했다.

또한, 지역 출신인 설경호 멘토(롱보드라이더/바텐더)는 '목표는 높게 설정하고 도전에 망설이지 말라'고 조언하며 열정과 동기 부여를 전했다.

멘토들의 강연 내용을 바탕으로 한 '진로골든벨'과 '질의응답 및 진로 고민 나누기 활동' 등 참여형 프로그램이 진행되어 학생들의 진로 탐색에 대한 능동적 태도 형성에 크게 기여했다.

곡성군미래교육재단은 "앞으로도 지역 청소년들이 미래 시대를 주도할 역량을 키울 수 있도록 다양한 곡성형 진로 교육 시스템을 구축하고 운영하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





