본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

완주군, 이달부터 '다자녀가구 양육비' 신청

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.15 14:55

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경제적 부담 완화…매월 10만원씩 지원

전북 완주군이 이달부터 2026년 다자녀가구 양육비 신청을 받고 있다.


군은 다자녀 가구의 경제적 부담 완화를 위해 지난 8월부터 양육비 지원 대상을 기존 셋째 자녀에서 둘째 자녀까지 확대해 매월 10만 원씩 양육비를 지원하고 있다고 15일 밝혔다.

완주군 청사 전경. 완주군 제공

완주군 청사 전경. 완주군 제공

AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 6개월 이상 보호자와 함께 군에 주소를 둔 6~9세까지의 둘째 이상 자녀로 ▲둘째 자녀의 지원 연령은 연차별로 확대되며 2026년에는 8세(2016년, 2017년생) 이하, 2027년에는 7세(2017년생~2019년생) 이하, 2028년에는 6세(2018년생~2021년생) 이하이며 ▲셋째 이상의 자녀의 경우 6세~9세까지 지원되며, 2026년에는 2016년생~2019년생이 지원받게 된다.

군은 지난 2016년, 2017년생 아동 가정에 안내문 발송, 현수막 게첩, 완주군 홈페이지 공지, 이장회의 자료 등 다양한 홍보활동을 진행하고 있다.


아동의 보호자는 신분증, 통장사본, 주민등록등본을 가지고 주소지 읍·면 행정복지센터에 신청하면 신청한 달의 다음달부터 지원받을 수 있다.


현재 지원받고 있는 아동들은 26년도에 재신청 할 필요 없으며, 완주군 다자녀가구 양육비 '지원 대상 및 기준' 충족 시까지 지원된다.

송중택 사회복지과장은 "지원 조건에 충족하는 다자녀가구는 혜택을 받으시길 바란다"며 "앞으로도 다자녀가구가 체감할 수 있는 정책을 지속해서 확대 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

새로운 이슈 보기