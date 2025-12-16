기회는 잡고 위기는 피해가야...추가 투자금, 신용미수대환 모두 당일 가능

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 부담스러워진 금리 문제와 DSR 규제 문제로 스탁론 이용을 망설이는 투자자들이 늘고 있다.

하지만 언제나 해답은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지켜온 하이스탁론은 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품을 제공하며, 투자자들의 부담을 크게 낮췄다.

여기에 DSR 한도와 관계없이 이용할 수 있는 상품도 함께 취급해, 투자자들에게 보다 폭넓은 선택지를 제공하고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

