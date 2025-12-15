타코벨코리아, 3호점 '망원역점' 오픈

오는 17일 공식 오픈

타코벨코리아가 오는 17일 올해 세 번째 선보이는 '타코벨 망원역점'을 공식 오픈한다고 15일 밝혔다.

'타코벨 망원역점'은 망원시장·한강공원·홍대 일대를 아우르는 상권에 자리해 다양한 연령대의 이용이 활발한 지역이다. 특히 유동 인구와 배달 수요가 모두 높은 상권 특성상 소비자들이 타코벨을 더욱 쉽게 이용할 수 있는 환경을 갖췄다.

'타코벨 망원역점' 매장 외부. 타코벨코리아 AD 원본보기 아이콘

이번 매장은 타코벨 글로벌 스탠더드 디자인을 적용한 일반 QSR(Quick Service Restaurant) 콘셉트로 블랙과 우드톤 인테리어에 퍼플 컬러를 포인트로 활용해 캐주얼하면서도 세련된 분위기를 구현했다. 약 56석 규모로 고객들이 편안하게 이용할 수 있는 식사 공간도 확보했다.

오픈과 동시에 '쿠팡이츠', '배민1' 등 주요 플랫폼을 통한 배달 서비스도 운영한다.

한종수 KFC 코리아 타코벨 사업 본부장은 "망원은 다양한 라이프스타일을 지닌 고객이 모이는 상권으로 새로워진 타코벨의 경험을 더 많은 고객에게 전달할 수 있는 지역이라고 판단했다"며 "올해 강남과 마곡에 이어 망원까지 세 곳의 매장을 선보이며 초기 확장 계획을 안정적으로 이어가고 있다. 앞으로도 서울 주요 상권을 중심으로 브랜드 접근성을 넓혀 나가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>