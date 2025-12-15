귀뚜라미보일러, ‘대한민국 100대 브랜드’ 13년 연속 선정

전체 44위…지난해보다 종합 순위 4계단 상승

귀뚜라미는 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 '2025년 대한민국 100대 브랜드'에 귀뚜라미보일러가 13년 연속 선정됐다고 15일 밝혔다.

'대한민국 100대 브랜드'는 브랜드주가지수와 소비자조사지수로 구성된 BSTI(BrandStock Top Index) 연간 종합점수를 산정해 산업군 구분 없이 상위 100개 브랜드 순위를 발표하는 브랜드가치 인증제도다.

귀뚜라미보일러는 지난해보다 4계단 상승한 종합 순위 44위에 올랐다. 지난해 처음으로 전체 50위 내 진입한 데 이어 올해는 순위를 더욱 끌어올렸다.

귀뚜라미보일러는 60년 난방 기술을 바탕으로 소비자 중심의 기술과 서비스를 선보이며 가정용 보일러를 대표하는 브랜드로 자리매김했다. 올해 귀뚜라미는 보일러 교체 시 소비자들의 목돈 지출 부담을 덜어주고, 보일러 이용의 모든 주기를 체계적으로 관리할 수 있는 가정용 보일러 렌털 서비스 '따숨케어'를 새롭게 선보였다.

귀뚜라미보일러 관계자는 "현대식 온돌 난방 보급을 위해 지난 60년간 산업을 선도해 온 결과 '귀뚜라미'라는 단어는 보일러의 대명사로 많은 소비자의 마음속에 자리 잡았다"라며, "국민 보일러 브랜드 위상을 지키기 위해 제품 품질과 안전기술 그리고 서비스 등 다방면에서 끊임없는 혁신 노력을 이어나가겠다"라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



