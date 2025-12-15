제론셀베인, 치과용 프리미엄 에어폴리셔 '제트플로우' 출시

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 치과용 프리미엄 에어폴리셔 장비 '제트플로우(ZFLOW)'를 국내 시장에 정식 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 출시된 '제트플로우'는 자연치 및 임플란트 표면의 바이오필름을 보다 안전하고 정밀하게 제거할 수 있도록 설계된 제품으로 사용 편의성과 시술 효율성을 동시에 높였다.

기존 에어폴리셔에서 빈번하게 발생했던 치과용 파우더(연마제) 노즐 막힘 문제를 효과적으로 개선하기 위해 도입된 장비로, 파우더 막힘이 적도록 설계된 내부 구조와 즉각적인 클리닝이 가능한 전용 툴을 제공해 시술 연속성과 안전성을 동시에 확보했다.

'제트플로우'는 0.7mm 초정밀 미세 노즐을 탑재해 파우더 입자의 분사 집중력을 높이고 치면·임플란트 표면의 세정 효율을 극대화해 바이오필름, 착색, 치석 전 단계 오염 등을 보다 빠르고 정밀하게 제거할 수 있다.

특히 핸드피스가 360도 자유 회전하도록 설계돼 접근이 어려운 구치부에서도 손목에 무리를 최소화하면서 더욱 정확하고 안정적인 시술이 가능하다. 이러한 인체공학적 설계는 장시간 진료가 많은 치과 의료진에게 큰 임상적 편의를 제공할 것으로 보인다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "이번 출시된 '제트플로우'는 실제 치과 현장에서 실용적인 프리미엄 에어폴리셔"라며 "치과 의료진의 편의성을 높이고 임플란트 및 자연치 관리의 효율을 극대화하는 제품으로 자리매김할 것"이라고 전했다.

이어 "전국 유통망과 교육 프로그램을 통해 보다 많은 의료진이 '제트플로우'의 장점을 경험할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "환자의 치료 경험을 향상시키는 장비를 지속적으로 선보일 것"이라고 덧붙였다.

한편 제론셀베인은 이달 31일까지 '제트플로우' 론칭 특가 프로모션을 진행하며, 구매 시 파우더 1박스를 무상 제공한다.





