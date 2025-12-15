보람바이오, 건기식 '닥터비알(Dr.BR)'로 경영대상 수상

"글로벌 그린바이오 전문기업으로 도약할 것"

보람그룹 계열사 보람바이오는 장승훈 사업운영부문 대표가 지난 12일 서울 더플라자호텔에서 열린 '2025 TV조선 경영대상'에서 브랜드경영 부문 대상을 받았다고 15일 밝혔다.

보람바이오 '닥터비알' 제품 이미지. 보람바이오 AD 원본보기 아이콘

이번 수상이 올해 7월 선보인 건강기능식품 브랜드 '닥터비알(Dr.BR)'을 시장에 성공적으로 안착시키고 소비자 접점을 획기적으로 넓힌 공로를 인정받은 결과라고 설명했다. 닥터비알은 ▲멀티비타민 이뮨 ▲리포좀 비타민C 프리미엄 ▲루테인지아잔틴 알티지오메가3 등 라인업을 선보였다. 최근에는 쿠팡 '로켓배송'에 입점하며 온라인 판매 채널을 강화했다.

장승훈 대표는 "이번 수상은 고객의 건강한 삶을 위해 끊임없이 연구해 온 보람바이오의 노력이 결실을 맺은 것"이라며 "앞으로도 천연물 소재 기반의 '푸드메디신(Food Medicine)' 철학을 바탕으로 안전하고 효능 높은 제품을 선보이며 글로벌 그린바이오 전문기업으로 도약하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>