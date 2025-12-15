본문 바로가기
리쥬란코스메틱, 세포라 차이나 입점…중국 프리미엄 시장 공략

정동훈기자

입력2025.12.15 08:48

시계아이콘00분 46초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

파마리서치 의 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 '리쥬란코스메틱'은 세포라(Sephora) 차이나에 공식 입점을 확정하고 중국 프리미엄 코스메틱 시장 공략에 나선다고 15일 밝혔다.


세포라는 전 세계 35개국에서 약 3200여 개 매장을 보유한 글로벌 대표 뷰티 폅집샵이다. 리쥬란코스메틱이 입점하는 '더 넥스트 빅 씽(이하 The Next Big Thing)' 존은 세포라 차이나가 올해 새롭게 신설한 카테고리로, 글로벌 트렌드 분석과 소비자 인사이트 기반의 성장 잠재력이 높은 차세대 브랜드만을 선별해 소개한다.

파마리서치의 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 '리쥬란코스메틱'은 세포라(Sephora) 차이나에 공식 입점을 확정하고 중국 프리미엄 코스메틱 시장 공략에 나선다. 파마리서치

파마리서치의 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 '리쥬란코스메틱'은 세포라(Sephora) 차이나에 공식 입점을 확정하고 중국 프리미엄 코스메틱 시장 공략에 나선다. 파마리서치

세포라 차이나는 글로벌에서 성공적으로 안착한 'The Next Big Thing' 존의 운영 모델을 기반으로, 해당 카테고리를 2025년 하반기에 새롭게 도입했다. 리쥬란코스메틱은 이 카테고리에 선정된 최초의 K-뷰티 브랜드로, 2026년 1월 온라인 선론칭을 시작으로 3월부터 중국 전역 약 200개 매장에 동시 입점할 예정이다.

선입점 제품은 리쥬란코스메틱의 대표 제품으로 구성됐다. ▲리쥬란 턴오버 앰플 ▲리쥬란 듀얼 이펙트 앰플 ▲리쥬란 트리플 래디언스 앰플 등 앰플 3종과 함께 ▲리쥬란 턴오버 크림 ▲리쥬란 힐러 턴오버 마스크가 우선 출시된다. 향후에는 현지 소비자 반응과 매장 운영 성과를 기반으로 제품 라인업을 점진적으로 확대할 계획이다.


리쥬란코스메틱 관계자는 "글로벌 프리미엄 뷰티 채널인 세포라 차이나에서 리쥬란코스메틱을 선보이게 되어 뜻깊다"며 "중국 소비자들이 세포라 매장에서 리쥬란코스메틱만의 차별화된 프리미엄 스킨케어를 직접 경험할 수 있길 기대한다"고 말했다.


한편, 리쥬란코스메틱은 파마리서치의 특허 기술인 DOT c-PDRN을 기반으로 한 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드다. 대표 제품으로는 리쥬란 듀얼 이펙트 앰플, 리쥬란 턴오버 앰플, 리쥬란 턴오버 크림 등이 있다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
