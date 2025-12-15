본문 바로가기
원주시, 국민건강보험공단 사회공헌 협조 우수기관 선정

이종구기자

입력2025.12.15 08:01

지역사회 상생·복지 증진 공로

강원도 원주시는 지난 11일 서울 이룸컨벤션에서 열린 '2025년 건강보험 사회공헌 하늘반창고 시상식'에서 사회공헌 협조 우수기관으로 선정됐다.

원주시가 지난 11일 서울 이룸컨벤션에서 열린 '2025년 건강보험 사회공헌 하늘반창고 시상식'에서 사회공헌 협조 우수기관으로 선정됐다. 원주시 제공

원주시가 지난 11일 서울 이룸컨벤션에서 열린 '2025년 건강보험 사회공헌 하늘반창고 시상식'에서 사회공헌 협조 우수기관으로 선정됐다. 원주시 제공

이날 시상식에는 정기석 국민건강보험공단 이사장, 김성이 한국사회복지협의회장 등 120여 명이 참석했다. 이 자리에서 원주시는 외부 협력기관 중 우수기관으로 선정돼 감사패를 받았다.


이번 선정은 원주시가 국민건강보험공단과의 협력을 통해 지역사회 복지 증진과 상생 활동에 적극 참여한 공로를 인정받은 결과다. 특히 △원주역·만종역 천사기부계단 운영 지원 △취약계층 아동·청소년 학습권 강화사업 지원 △탄소중립 녹색성장 실현 협약 등 다양한 사업에서 공단과의 연계를 강화해 온 점이 높은 평가를 받았다.

원강수 원주시장은 "공단과 함께 추진해 온 다양한 상생 활동이 의미 있는 결과로 이어져 뜻깊다"며 "앞으로도 공공기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 복지·문화·상생 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
