쿠팡 김범석, 개인정보 청문회 불출석…"비즈니스 일정"

과방위에 불출석 사유서 제출

"CEO로서 비즈니스 일정 있다"

박대준·강한승 등도 출석 안해

김범석 쿠팡Inc 의장이 오는 17일 예정된 쿠팡 개인정보 유출 관련 국회 청문회에 출석하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

쿠팡에서 3000만건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고다. 사진은 1일 쿠팡 본사. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

14일 국회 등에 따르면 김 의장은 이날 오후 국회 과학기술정보방송통신위원회에 청문회 불출석 사유서를 제출했다. 김 의장은 "글로벌 기업의 최고경영자(CEO)로서 공식적인 비즈니스 일정들이 있는 관계로 부득이하게 청문회에 출석이 불가하다"고 밝힌 것으로 전해졌다.

앞서 국회 과방위는 쿠팡의 개인정보 유출 의혹과 관련해 김 의장을 증인으로 채택하고 청문회 출석을 요구했다.

김 의장과 함께 청문회 증인으로 채택된 박대준 쿠팡 전 대표, 강한승 쿠팡 전 대표도 불출석 사유서를 제출했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



