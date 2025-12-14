본문 바로가기
목포해경, 강풍 대비 연안 안전사고 '주의보' 발령

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.14 10:38

14일부터 기상특보 해제시까지
목포·신안 등 8개 시군 대상

목포해경이 기상악화에 대비해 인명구조함을 점검하고 있다. 목포해경 제공

목포해양경찰서는 14일부터 기상특보 해제 시까지 관내 8개 시·군 연안 해역에 연안 안전사고 위험예보제 '주의보'를 발령했다고 밝혔다.


이번 주의보 발령 대상 지역은 목포시를 비롯해 신안·무안·해남·진도·영암·영광·함평군 일원이다.

연안 안전사고 위험예보제는 '연안사고 안전관리규정'에 따라 선착장과 항·포구, 갯바위 등 연안 위험지역에 기상 악화나 자연 재난으로 인한 안전사고 발생 가능성이 높을 경우 국민에 사전 경보를 제공하는 제도다. 발령 단계는 관심·주의보·경보로 구분되며, 이 중 '주의보'는 사고 발생 우려가 크거나 피해 확산이 예상될 때 적용한다.


목포해경은 주의보 발령 기간 동안 연안 해역과 항·포구, 해안가 저지대 등 사고 취약지역을 중심으로 해·육상 순찰을 강화하는 한편, 지자체와 협력해 전광판 안내와 방송 등을 통한 안전 홍보와 계도 활동을 병행할 계획이다.


목포해경 관계자는 "기상 상황이 급변할 수 있는 만큼 기상 정보를 수시로 확인하고, 기상 악화가 예상될 경우 해양 활동을 자제해 달라"고 당부했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
