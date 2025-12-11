본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

한국수자원조사기술원, '2025년 지역사회공헌 인정기관' 선정

이종구기자

입력2025.12.11 13:15

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국수자원조사기술원(이하 기술원)은 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '2025년 지역사회공헌 인정제'에서 A등급을 획득하며 지역사회공헌 인정기관으로 선정됐다.

한국수자원조사기술원이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '2025년 지역사회공헌 인정제'에서 A등급을 획득하며 지역사회공헌 인정기관으로 선정됐다. 한국수자원조사기술원 제공

한국수자원조사기술원이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '2025년 지역사회공헌 인정제'에서 A등급을 획득하며 지역사회공헌 인정기관으로 선정됐다. 한국수자원조사기술원 제공

AD
원본보기 아이콘

기술원은 친환경 업무환경 조성, 지역사회 협력 기반 사회공헌 활동, 수문조사 전문성을 활용한 지역 맞춤형 ESG 프로그램 운영 등 다양한 활동에서 우수한 평가를 받은 결과라고 설명했다.


지역사회공헌 인정제는 기관이 보유한 자원을 활용해 지역사회와 협력하고 공동체 발전에 기여한 정도를 평가하는 제도로, ESG 전반의 활동을 종합적으로 심사하는 제도이다.

이영기 한국수자원조사기술원 원장은 "지역사회와 함께 성장하는 공공기관으로서 책임을 다하기 위해 다양한 사회적 가치 활동을 지속해왔다"며 "이번 인증을 계기로 ESG 경영을 더욱 고도화하고, 수문조사 전문성을 기반으로 지역사회에 기여하는 대표 기관으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'혈세인데' 수십 억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

'보좌관 성추행·명예훼손' 박완주 전 의원, 대법서 징역 1년 확정

새로운 이슈 보기