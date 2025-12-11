한국수자원조사기술원, '2025년 지역사회공헌 인정기관' 선정

한국수자원조사기술원(이하 기술원)은 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '2025년 지역사회공헌 인정제'에서 A등급을 획득하며 지역사회공헌 인정기관으로 선정됐다.

기술원은 친환경 업무환경 조성, 지역사회 협력 기반 사회공헌 활동, 수문조사 전문성을 활용한 지역 맞춤형 ESG 프로그램 운영 등 다양한 활동에서 우수한 평가를 받은 결과라고 설명했다.

지역사회공헌 인정제는 기관이 보유한 자원을 활용해 지역사회와 협력하고 공동체 발전에 기여한 정도를 평가하는 제도로, ESG 전반의 활동을 종합적으로 심사하는 제도이다.

이영기 한국수자원조사기술원 원장은 "지역사회와 함께 성장하는 공공기관으로서 책임을 다하기 위해 다양한 사회적 가치 활동을 지속해왔다"며 "이번 인증을 계기로 ESG 경영을 더욱 고도화하고, 수문조사 전문성을 기반으로 지역사회에 기여하는 대표 기관으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.





