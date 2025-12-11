본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

공연·전시

조선 지리지와 지도 살핀다...국립대구박물관, 18일 강연

서믿음기자

입력2025.12.11 09:53

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양보경 성신여대 명예교수 강연

국립대구박물관은 진행 중인 특별전 '사람과 땅 지리지에 담다'와 연계한 특강 '지리지의 나라, 조선'을 오는 18일 오후 2시 박물관 강당에서 개최한다고 11일 밝혔다. 이번 강연은 경상도지리지(1425년), 세종실록지리지(1454년), 대동여지도(1861년) 등으로 대표되는 '지리지의 나라' 조선의 지리지와 지도를 살펴보는 자리로, 성신여자대학교 양보경 명예교수가 강사로 나선다.

양보경 성신여자대학교 명예교수. 국립대구박물관 제공

양보경 성신여자대학교 명예교수. 국립대구박물관 제공

AD
원본보기 아이콘

강의에서는 지리지가 정치·행정·경제·문화·군사·교육·교통 정보를 담은 보고로서 어떤 역할을 했는지 집중적으로 탐구한다.


양보경 교수는 성신여자대학교 지리학과 교수와 총장을 역임했으며, 현재는 성신여자대학교 명예교수이자 지도포럼 공동위원장을 맡고 있다. 한국지리학사, 한국의 문화와 역사지리, 조선 시대 고지도와 지리지, 한국의 자연 인식과 백두대간, HGIS(역사지리정보시스템) 등을 연구해 왔다. 주요 연구 업적으로는 100여 편의 논문과 '지리지의 나라 조선', '조선시대 읍지의 성격과 지리적 인식', '서울의 옛 지도'(공저), '서울의 경관변화'(공저) 등 60여 종의 저서가 있다.

이번 강연은 누구나 참여할 수 있으며, 국립대구박물관 누리집을 통해 신청하면 된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

'보좌관 성추행' 박완주 전 의원, 대법서 징역 1년 확정

새로운 이슈 보기