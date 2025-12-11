국내 최장수 교양지 샘터, 56년만에 무기한 휴간

"활자 매체 경쟁력 약화 감당 어려워"

국내 최장수 교양지인 월간 샘터가 창간 56년 만에 무기한 휴간에 들어간다.

샘터사는 10일 "스마트폰 보급과 영상 콘텐츠 확산으로 활자 매체의 경쟁력이 급격히 약화된 현실을 더는 감당하기 어려웠다"며 오는 24일 발행되는 2026년 1월호(통권 671호)를 끝으로 정간한다고 밝혔다.

1970년 4월 창간된 샘터는 '평범한 사람들의 행복을 위한 잡지'를 지향하며 피천득, 최인호, 정채봉, 법정스님, 이해인 수녀 등 당대 주요 문인들의 산문과 인터뷰, 그리고 독자들의 사연을 꾸준히 소개해 왔다. 지금까지 실린 독자 사연만 1만1000건이 넘는다.

최인호의 '가족'은 34년, 법정스님의 '산방한담'은 16년이나 연재되며 독자들의 오랜 사랑을 받았다. 노벨문학상 수상 작가 한강이 대학 졸업 후 편집부 기자로 근무했던 이력도 잡지의 역사에 남아 있다. 창간인 김재순 전 국회의장은 "거짓 없이 인생을 걸어가려는 사람들의 마음의 벗이 되겠다"고 밝히며 잡지의 방향을 제시했다.

1970~1990년대 초, 지면 매체의 영향력이 가장 컸던 시절 샘터는 월 50만 부 판매를 기록하며 교양잡지 전성기를 이끌었다. 그러나 디지털 전환과 독서 인구 감소로 구독과 광고 수익이 지속적으로 줄었고, 1990년대 중반 이후 이어진 재정난은 2019년 첫 휴간으로 이어졌다. 당시 기업 후원과 독자의 참여로 재발간됐지만, 이후에도 판매 부수 감소와 수익 악화가 누적되며 결국 다시 휴간을 택하게 됐다.

김성구 샘터 발행인은 "잡지는 문을 닫지만 단행본 출간은 계속 이어갈 것"이라며 "물질적 성공보다 삶의 태도를 중시해 온 샘터의 정신이 지속될 수 있는 방안을 찾겠다"고 말했다. 한재원 편집장 역시 "재정적 여건이 해결되면 언제든 복간할 의지가 있다"며 "이번에는 독자나 기업에 기대기보다 자체 역량만으로 재창간할 수 있을 때 다시 시작하고 싶다"고 전했다.

사실상 마지막 호가 될 2026년 1월호는 창간호와 동일한 '젊음을 아끼자'를 주제로 꾸며진다. 창간호 필자로 참여했던 철학자 김형석 연세대 명예교수를 비롯해 샘터와 오랜 인연을 이어 온 이해인 수녀, 그리고 편집부 기자로 근무한 정호승 시인이 휴간 특집 에세이를 실을 예정이다.





