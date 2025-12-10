원주시, 원도심 활성화 추진과제 보고회 개최…20개 사업 추진 점검

원주시, 원도심 활성화 추진과제 보고회 개최

관련 사업 추진 계획·향후 방향 점검

강원도 원주시는 10일 시청 10층 대회의실에서 '원도심 활성화 추진과제 보고회'를 개최하고 관련된 20개 사업의 추진 계획과 향후 추진 방향을 점검했다.

원강수 원주시장이 10일 시청 10층 대회의실에서 '원도심 활성화 추진과제 보고회'를 개최하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회는 9월 진행된 세 차례의 간부회의와 10월 확대간부회의를 통해 수렴한 '원도심 활성화 방안 아이디어'를 구체화한 것으로, 원도심의 상권 회복과 생활환경 개선을 위한 실행전략을 논의하기 위해 마련됐다.

보고회에서는 야시장 활성화, 주차장 확충, 도심캠퍼스 프로젝트 등 원도심 활성화 과제에 대한 추진계획과 단계별 추진 일정, 부서 간 협업 체계 등을 종합적으로 확인했다.

시는 이번 보고회 결과를 바탕으로 사업별 후속 조치를 구분·정리하고, 단계별 관리 체계를 구축할 계획이다. 특히 단기 과제는 세부 실행계획을 마련해 신속하게 추진하고, 중장기 과제는 관련 제도 정비 및 재원 확보 방안을 지속적으로 모색할 방침이다.

원강수 원주시장은 "원도심이 다시 활력을 되찾고, 시민들이 찾고 머무는 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>