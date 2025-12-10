본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

'법정 난동' 김용현 변호인 감치 15일 유지…고법 항고기각

염다연기자

입력2025.12.10 16:15

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

감치 재판서 재판부에 "해보자는 거냐" 진술

'법정 질서 위반'으로 서울중앙지법 재판부로부터 감치 15일을 선고받은 김용현 전 국방부 장관 변호인들이 이에 불복해 항고했으나 기각됐다.

이하상 변호사. 연합뉴스

이하상 변호사. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울고법 형사20부(수석부장판사 홍동기)는 10일 김 전 장관의 변호인 권우현·이하상 변호사가 제기한 항고를 기각하고 감치 15일 선고를 유지했다. 감치는 법정 질서를 위반한 사람을 교도소·구치소 등에 일정 기간 가두는 것을 말한다.


두 변호사는 지난달 19일 한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 사건의 속행 공판을 심리하는 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관)가 증인으로 출석한 김 전 장관에게 '신뢰관계인 동석권'을 허락하지 않자 소리 지르는 등 소란을 피웠다. 이에 재판부는 퇴정을 명령한 뒤 감치 15일을 선고했다.

그러나 변호인들이 인적 사항 질문에 '묵비'하는 등의 상황으로 구치소 감치 집행이 이뤄지지 못했다. 이후 이 부장판사는 지난달 24일 한 전 총리의 공판에서 "(김 전 장관 변호인들에 대한) 기존의 감치 결정은 집행할 예정"이라며 "비공개로 진행된 감치 재판에서 한 변호사가 재판부를 향해 '해보자는 거냐' '공수처에서 봅시다'라고 진술했다"고 밝혔다. 이어 재판부는 지난 4일 권 변호사에 대해 감치 5일을 추가로 선고했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기