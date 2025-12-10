본문 바로가기
경산시, 국비 1480억 확보…전년 대비 44% 증가

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.10 16:11

남산~하양 국도대체우회도로 등 증액 60억
시민안전·교육·산업 등 현안 해결 예산 반영

경산시(시장 조현일)는 최근 국회에서 의결된 2026년도 정부 예산안에 지역 현안 해결을 위한 국비 1480억 원이 반영됐다고 10일 밝혔다.


일반 국비를 제외하고 경산시가 특정 사업 추진을 위해 확보한 국비는 전년도 1027억원 대비 453억원 증가(44%)한 규모이다.

경산시에 따르면 지난 4월부터 조현일 시장을 중심으로 국·과장 등이 환경부, 중기부 등 관계 부처와 기획재정부, 국회를 지속적으로 방문해 사업 필요성 및 당위성을 적극 설명해 왔다.


주요 신규 사업으로 ▲경산중앙초등학교 학교 복합 시설 건립 용역비 1억원 ▲이산화탄소 포집 설비 설치 48.8억원 ▲기업 밀착형 산학 융합 촉진 지원 2.5억 원 ▲글로컬대학 등 지역 대학 지원 392억원 ▲경산 상림재활산업특화단지 진입도로 건설 6.5억원 ▲소상공인시장진흥공단 경산센터 설치 4.3억원 등이 반영됐다.


계속사업으로 ▲경산지식산업지구 진입도로 건설 34억원 ▲국도대체우회도로 남산-하양 건설공사 50억원 ▲하양1지구 하수관로 정비사업 100억원 ▲문천지1지구 하수관로 정비사업 97억원 ▲경산지식산업센터 건립 61억원 ▲미래 차 전자 제어 부품 산업 고도화 기반 구축 18억원 ▲위생매립장(2단계) 증설 25억원 ▲소공인 복합 지원 센터 구축 15억원 등이 포함됐다.

시는 이번 예산 반영을 통해 글로컬 대학 사업 본격 추진, 시민 안전과 지역 산업 경쟁력 강화, 교통인프라 확충 등 지역 현안 해결을 위한 핵심 사업들을 안정적으로 추진할 수 있게 됐다.


아울러 미래 성장동력 확보와 시민 생활환경 개선을 동시에 도모하는 균형 있는 지역발전의 발판을 마련했다는 데 의미가 크다.


조현일 경산시장은 "지자체 간 국비 확보 경쟁이 그 어느 때보다 치열한 상황에서, 선제적 대응으로 시민 삶 향상과 지역발전에 필요한 예산을 확보했다"며 "내년에도 지역에 꼭 필요한 신규사업을 발굴해 부처 및 경북도, 국회와 긴밀한 협력을 통해 국비 확보 규모를 한 단계 더 끌어올리겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
