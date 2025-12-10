본문 바로가기
홍천군, 무궁화 선양 유공 공로패 수여

이종구기자

입력2025.12.10 14:43

강원도 홍천군은 10일 무궁화 선양에 지속적으로 기여한 공로자에게 공로패를 수여했다고 밝혔다.

홍천군이 10일 무궁화 선양에 지속적으로 기여한 공로자에게 공로패를 수여하고 있다. 홍천군 제공

이번 수여 대상자인 김동수 씨와 이성희 씨는 그동안 무궁화테마파크와 모곡 무궁화동산에서 관리자로 근무하며 시설 관리에 최선을 다해 왔다. 특히, 무궁화 묘목 관리와 수목 생육 관리를 위해 지속적으로 노력해 온 점이 인정돼 공로패를 받게 됐다.


홍천군은 이번 포상을 계기로 광복 80주년을 맞아 무궁화의 의미를 되새기고, 국가 상징에 대한 군민의 자긍심을 높이는 한편 현장 근로자의 사기 진작을 통해 무궁화 선양 사업을 더 효율적으로 추진할 계획이다.

홍천군 관계자는 "오랜 기간 무궁화 관리에 헌신해 온 근로자분들께 깊이 감사드린다"며 "무궁화의 가치와 상징성을 널리 알리고, 관련 사업을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr








 

