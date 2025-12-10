본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

대통령실

감사원, '尹 탄핵 인용되면 헌재 부숴야' 주장한 인권위 상임위원 고발

임철영기자

입력2025.12.10 14:20

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"정치 편향·당파성 명백히 드러난 행위"
안창호 위원장에도 "부적절 행위 관리감독 못해"

감사원이 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵이 인용됐을 때 헌법재판소를 부숴야 한다고 주장했던 김용원 국가인권위원회 상임위원에 고발 조치했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

10일 감사원은 '김용원 상임위원 등 국가인권위원회의 헌정부정 등 행위와 관련한 감사' 보고서를 통해 김 상임위원에 대해 국가공무원법 위반 혐의로 고발했다고 밝혔다.


감사원은 김 상임위원의 행위가 정치적 편향성과 당파성을 명백히 드러낸 행위라고 판단했다. 김 위원은 특정 정당·세력 또는 정치인에 대한 비난과 부정적 견해를 표명하는 내용으로 기자회견, 보도자료 배포, 소셜미디어(SNS) 계정에 글을 게시했다.

감사원은 "정치적 목적이 인정되고 정치적 중립성을 훼손할 가능성이 큰 경우에 해당한다"며 "인권위에 대한 국민의 신뢰를 실추할 우려가 있는 행위"라고 지적했다.


또한 감사원은 안창호 국가인권위원장에 대해서도 김 상임위원의 위법 행위를 지적받고도 제대로 관리 감독을 하지 못했다고 봤다. 감사원은 "내외부로부터 김 상임위원의 위법한 행위를 지적받고도 감사나 법령 위반 여부를 검토하지 않는 등 부적절한 행위를 제대로 관리 감독하지 못한 것으로 판단한다"고 했다.


다만 '윤 전 대통령 방어권 보장' 안건 발의·의결 과정에 대해서는 위법하고 부당한 사실을 확인하지 못했거나 감사원이 판단을 내리는 게 적절하지 않다고 밝혔다.

앞서 김 상임위원은 지난 2월 자신의 SNS에 "헌법재판소가 주권자인 국민의 뜻을 거슬러 대통령을 탄핵한다면 국민은 헌재를 두들겨 부수어 흔적도 없이 없애버려야 한다"고 적었다. 이후 국회 본회의에서 '김 상임위원이 헌정질서 부정과 내란 선전·선동 등 인권위원으로 부적절한 행위를 하고 있지만, 인권위가 방치하고 있다'는 내용의 감사 요구안이 통과됐다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"이게 된다고?" 문어에 피아노 건반 줬더니…황당 실험 뜻밖의 결과

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기