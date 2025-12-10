중기부·창진원, 2025 창업기획자 성장 서밋 개최

올해의 AC·VC 시상

중소벤처기업부와 창업진흥원은 서울 강남구 코엑스에서 '2025 창업기획자 성장 서밋' 행사를 개최했다고 10일 밝혔다.

창업기획자 성장 서밋은 국내 최대 규모 스타트업 페스티벌인 '컴업'의 부대행사로 초기창업기업 성장에 기여한 창업기획자(AC), 경영 건전성이 우수한 벤처투자회사(VC), 자율규제를 성실히 준수한 벤처투자회사(VC)에 표창을 수여하고, 스타트업에 후속 투자 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

올해의 창업기획자(AC) 시상에서는 창업기업 선발, 조합결성, 투자, 회수, 피투자기업 만족도 평가를 통해 포항공과대학교기술지주·서울대학교기술지주·강원창조경제혁신센터·제이엔피글로벌·서울창조경제혁신센터 등 5곳이 중기부 장관상을 받았다.

올해의 벤처투자회사 시상에서는 회사의 재무제표, 조합 운영, 인력 운영, 내부 통제, 피투자기업 만족도 조사 등 경영 건전성 평가에서 높은 점수를 받은 인터베스트·코메스인베스트먼트·우리벤처파트너스·에스비브이에이·에코프로파트너스 등 5곳이 중기부 장관상을 받았다.

벤처투자업계의 자발적인 자율규제 확산을 위해 올해 처음 도입한 자율규제 평가에 대한 포상도 진행됐다. 자율규제 포상에서는 한국벤처캐피탈협회가 벤처투자시장의 건전성 제고에 기여했다고 평가한 아이엠투자파트너스·엑스퀘어드 2곳이 중기부 장관 표창을 받았다.

특히 이번 행사에서는 2016년 창업기획자(AC) 제도 도입 이후 500번째 창업기획자로 등록 신청한 이화여자대학교기술지주·알코브코리아·스파크바이오랩에 중기부 장관 명의의 창업기획자 등록증을 수여했다. 이어 '투자자가 바라보는 글로벌 스타트업 생태계'를 주제로 한 특별강연, 'AI와 창업벤처생태계 성장 인사이트 공유' 대담회, 창업기획자에게 투자받은 AI 분야 창업기업 5개 사에 대한 후속 투자 데모데이 등을 진행했다.

김봉덕 중기부 벤처정책관은 "이번 행사는 한 해 동안 우수한 성과를 거둔 창업기획자 및 벤처투자회사를 포상하고, 벤처생태계의 성장과 함께 창업기획자가 500개를 돌파한 것을 알린다는 점에 의미가 있다"며 "창업기획자 제도가 벤처생태계의 혁신을 선도할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





