전남 교사 임용 1차 합격자 287명 발표…2차 시험 일정 확정

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.10 11:08

유·초·특수교사 선발…11~16일 서류 제출

전남도교육청이 10일 '2026학년도 공립 유치원·초등·특수학교(유·초) 교사 임용후보자 선정 경쟁시험' 1차 합격자 명단과 2차 시험 장소를 공개했다.


1차 시험 합격자는 과목별 만점 40% 미만 득점자를 제외한 뒤 선발 예정 인원의 1.5배수로 선발됐으며, 유치원(장애 포함) 87명, 초등학교(장애 포함) 182명, 특수학교 유치원 3명, 특수학교 초등 15명 등 총 287명이다.

전남도교육청 전경

전남도교육청 전경

합격자는 11~16일 사이 관련 서류를 제출해야 한다. 도교육청은 "서류 제출 기간을 넘기면 불이익이 발생할 수 있다"며 공고문 확인을 당부했다.

2차 시험은 내달 7~9일 목포백련초등학교와 목포옥암중학교에서 진행된다. 첫날에는 교직 적성 심층 면접, 둘째 날에는 수업 실연이 치러지며, 셋째 날에는 초등교사 응시자를 대상으로 영어 수업 실연과 영어 면접이 이어진다.


도교육청은 최종 합격자를 다음 달 28일 발표할 계획이며, 시험 관련 문의는 전남도교육청 유초등교육과에서 받는다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
