KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF, 상장 첫날 완판

키움투자자산운용은 9일 상장한 'KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF'가 초기 설정액 75억원 규모를 모두 소진하며 완판을 기록했다고 10일 밝혔다. 상장일 개인투자자 순매수 규모는 약 96억원으로 집계했다.

KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF는 S&P500 구성 종목 가운데 최근 12개월 성과가 우수한 상위 100개 종목을 선별해 투자하는 전략으로 미국 시장에서 장기간 검증된 '변동성 조정 모멘텀' 방식을 적용했다. 미국 대표 모멘텀 ETF(SPMO)와 동일한 기초지수인 'S&P500 Momentum Index'를 추종한다.

지난달 30일 기준 기초지수 섹터 비중은 ▲IT(브로드컴·엔비디아 등) 35% ▲금융(제이피모간체이스·비자 등) 20% ▲커뮤니케이션서비스(메타·넷플릭스 등) 15% ▲산업재(제너럴일렉트릭·GE버노바 등) 10% ▲필수소비재(월마트·필립모리스 등) 6% ▲기타 16%로 구성된다.

3월과 9월 연 2회 리밸런싱을 통해 변동성이 과도하게 높은 종목이나 단기 급락 종목을 자동으로 제외한다. 상승 구간에서는 모멘텀을 빠르게 반영하고 조정 국면에서는 위험을 상대적으로 완화하는 효과를 기대할 수 있다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "S&P500 모멘텀 전략은 오랜 기간 학계에서 이론적으로 확립되고 성과가 검증된 스마트베타 전략"이며 "S&P500보다 한 단계 더 적극적인 성과를 추구하는 투자자에게 합리적인 선택지가 될 것"이라고 소개했다.

이어 "앞으로도 금융공학에 기반한 체계적인 투자 전략을 통해 투자자가 안심하고 장기 투자할 수 있는 상품을 지속해서 공급할 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>