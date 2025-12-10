하나금융, 경기도 안산 고용취약계층 위한 기부금 전달

지난 6월 '하나은행 인비테이셔널'에서 조성된 기부금 전달

"지역사회 및 사회적 기업과 함께 진정성 있는 ESG 활동 지속할 것"



하나금융그룹은 지역사회와의 상생과 고용취약계층의 자립 지원을 통한 일자리 창출을 지원하고자 경기도 안산 지역 고용취약계층을 위한 기부금 8000만원을 전달했다고 10일 밝혔다.

이번 기부금은 지난 6월 경기도 안산시에 위치한 '더헤븐 컨트리클럽'에서 개최한 한·일 공동주관 아시아 메이저 골프대회 '하나은행 인비테이셔널'에 참가한 선수들과 하나금융그룹이 함께 참여한 행복 나눔 활동으로 마련됐다.

대회 참가 선수들이 총상금의 1%를 기부하고, 하나금융그룹이 매칭 그랜트 방식으로 동일한 금액을 기부했다. 여기에 하나금융 골프단과 대회 참가 선수들이 골프공을 땅에 떨어뜨리지 않고 옆 사람에게 전달하는 '성공하나 노바운드 챌린지', '에브리버디홀', '하나 별돌이 존' 등 다양한 이벤트를 통해 추가로 조성된 금액을 더해 총 8000만원을 조성해 기부했다.

조성된 기부금은 경기도 안산 지역 장애인, 중장년층 등의 고용취약계층 취업역량 강화와 구직활동 지원을 위한 자립 프로그램에 전액 사용될 예정이다.

기부금은 지속가능경영재단을 통해 안산 지역 사회복지관 및 사회적 경제기관과 연계해 ▲디지털 및 SNS 활용 교육 ▲취업 및 진로코칭 ▲멘탈·정서 회복 프로그램 등 다양한 교육 사업을 전개함으로써 지역 고용취약계층의 실질적 자립을 위해 지원키로했다.

김진우 하나은행 중앙영업그룹 부행장은 "경기도 안산시에서 성공적으로 마무리된 '하나은행 인비테이셔널' 대회에서 조성된 기부금이 구직에 어려움을 겪고 있는 지역 고용취약계층을 위해 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "하나금융그룹은 앞으로도 지역사회 및 사회적 기업과 함께 포용금융을 위한 진정성 있는 ESG경영을 지속적으로 실천하겠다"고 밝혔다.

고영인 경기도 경제부지사는 "하나금융그룹의 사회적 책임과 경기도의 ESG 정책이 결합해 지역경제와 주민복지에 실질적인 도움이 되는 새로운 사회공헌모델을 구축했다"며 "앞으로도 다양한 기업과 협력해 지속가능한 경기도형 ESG 사회공헌 모델을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

하나금융그룹은 지난 2월에도 지난해 9월 인천 청라에서 개최한 KLPGA 정규투어 '하나금융그룹 챔피언십'에 참가한 선수들과 함께 조성한 기부금을 인천 지역 취약계층 임산부를 위해 전달한 바 있다.

또한, 지난달에는 그룹의 아름다운 전통으로 자리 잡은 ESG 대축제 '2025 모두하나데이'의 시작을 알리는 '선포식'과 함께 '사랑의 김장나눔' 행사를 진행했다. '모두하나데이'는 올해로 15번째를 맞는 하나금융그룹의 대표적인 ESG 활동으로, 2026년 1월 11일까지 약 2개월간 금융의 사회적 책임 이행을 위해 손님과 임직원 함께 나눔을 실천하는 '모두의 기부 캠페인'을 이어갈 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



