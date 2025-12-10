횡성군, 올림픽대로 대형 스크린으로 보는 '횡성 갑천 호수길'

우리지역 명소 알리기 시범 사업

대형 스크린에 일주일간 송출

강원도 횡성군은 한국지방재정공제회 옥외광고센터가 추진하는 '우리지역 명소 알리기'시범사업에 갑천호수길 사진이 선정되어 지난 7일부터 오는 13일까지 서울 올림픽대로(여의도 인근)에 조성된 옥외광고 디지털존 대형 스크린을 통해 송출되고 있다고 10일 밝혔다.

이번 송출은 전국 공모를 거쳐 서울, 부산 등의 일부 지자체만이 선정됐으며, 갑천호수길 광고는 하루 15초씩 총 27회 송출되어 수도권 핵심 교통축을 이용하는 시민들에게 횡성군의 관광자원을 효과적으로 알릴 예정이다.

박용균 군 도시교통과장은 "횡성군의 명소로 꼽히는 갑천호수길이 서울 한복판 대형 스크린을 통해 송출되면서 많은 사람들이 갑천호수길의 아름다움을 알았으면 좋겠다"며 "더 나아가 횡성군 방문객이 늘어나도록 더욱 아름다운 경관을 만드는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



