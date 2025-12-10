다인, EAPA 한국 지부 출범 첫해 성료…"글로벌 EAP 시대 열었다"

2025년은 넛지헬스케어의 EAP 전문 법인 '다인'이 글로벌 직원지원프로그램(EAP) 협회인 EAPA(Employee Assistance Professionals Association)와 협력해 한국 지부(EAPA Korea Branch)를 공식 출범시킨 해다. 한국 지부 출범은 그동안 표준과 운영 체계가 모호했던 국내 EAP 산업이 국제 기준에 기반한 제도적 기반을 갖추기 시작한 첫 사례로 평가된다.

10일 넛지헬스케어에 따르면 최근 몇 년간 한국에서 장시간 근로, 번아웃 증가, 세대 변화에 따른 멘탈케어 수요 확대 등으로 기업의 정신건강 관리 필요성이 급속도로 커져 왔다. JEA(Journal of Employee Assistance) 역시 한국을 '디지털 기반 EAP 모델이 빠르게 성장하는 국가'로 분석하며 조직 내 심리적 안전망 구축이 시급한 과제로 제시했다. 이러한 배경 속에서 EAPA 한국 지부의 공식 출범은 한국 기업 환경에 맞는 전문·표준화된 EAP 체계 마련의 전환점으로 주목받고 있다.

EAPA는 전 세계 35개국 이상이 참여하는 직원지원프로그램 분야 최대 규모의 협회로, 산업 표준 수립, CEAP(Certified Employee Assistance Professional) 교육 운영, 국제 컨퍼런스 개최 등을 통해 글로벌 EAP 산업을 선도하고 있다.

넛지헬스케어의 '다인'은 2025년 4월 EAPA 본부로부터 한국 지부 승인을 획득하며 국내 EAP 제도화의 기반을 구축하는 핵심 역할을 맡았다. EAPA 한국 지부는 EAP 운영, 연구, 상담 분야 전문 인력들이 참여해 구성됐다. 국내 EAP 산업의 표준 정립과 교육·연구 체계 구축을 주요 목표로 운영되고 있다.

다인은 한국 최초의 EAP 기업으로서 지난 20년간 축적해온 서비스 운영 경험과 기업 정신건강 인프라 구축 역량을 인정받아 EAPA 한국 지부 설립 주체로 선정됐다. 2016년에는 서울에서 아시아·태평양 최대 규모의 EAP 국제 행사인 APEAR(Asia Pacific Employee Assistance Roundtable) 컨퍼런스를 주최하며 아시아 주요 EAP 기관들과의 국제 협력 경험을 쌓은 바 있어, 한국 지부 운영과 글로벌 네트워크 구축을 주도하기에 충분한 전문성을 보유하고 있다는 평가를 받았다.

EAPA 한국 지부 출범 이후 다인은 한국 지부 운영체계를 마련함과 동시에 국내 학회 및 의료기관과의 협력 기반을 넓혀왔다. 한국상담학회·한국상담심리학회·한국코칭학회 등과는 EAP 전문교육 연계와 학술 교류 확대를 위한 협력 틀을 마련했으며, 강북삼성병원 기업정신건강연구소와는 기업 정신건강 평가·연구 모델 구축을 위한 협력 가능성을 논의했다.

또한 지난 10월 미국 샌프란시스코에서 열린 EAPA 컨퍼런스에 참석해 글로벌 지부 관계자들과 교류하며 CEAP 자격과 직원지원기초과정(EA Fundamental)의 국내 도입 방안을 검토했다. 이를 통해 한국형 EAP 교육 모델의 설계와 국제 기준 적용을 위한 사전 절차를 확보했다.

한국 지부는 출범 첫해 활동을 바탕으로 '한국 EAP 성과 보고서' 발간도 진행 중이다. 보고서에는 국내 기업의 EAP 도입 현황, 산업·직군별 이슈, 개입 유형별 효과성 분석, 조직 변화 사례, 글로벌 모델 비교 등이 포함될 예정이다. 이를 통해 한국 기업 환경에 맞는 실질적이고 검증된 EAP 운영 기준이 제시될 전망이다.

특히 2026년 4월에는 APEAR가 서울에서 다인 주최로 열릴 예정이다. 한국 지부 출범과 함께 EAP 국제 행사를 유치한 것은 한국이 디지털 기반 EAP 생태계를 중심으로 글로벌 논의를 주도하는 국가로 도약한다는 의미를 가진다.

송민경 다인 대표는 "EAPA 한국 지부 출범은 국내 EAP 산업의 전문성과 교육 체계를 국제 수준으로 끌어올리는 중요한 출발점"이라며 "국내 학회·기관과의 협력을 확대하고, 한국형 EAP 데이터와 기준을 체계화해 기업과 사회의 건강한 조직문화 조성에 기여하겠다"고 말했다. 이어 "2026년 APEAR 서울 개최를 계기로 한국 EAP의 글로벌 위상이 한 단계 더 도약할 것"이라고 덧붙였다.





