강원도립극단 공연사업 종합 합평회 성료…"관람 만족도 90%"

강원문화재단, 강원도립극단 공연사업 종합 합평회 열고 성과·과제 점검

강원문화재단(대표 신현상)은 2025년 한 해 동안 수행된 강원도립극단 공연사업을 종합적으로 점검하고 2026년 운영 전략을 마련하기 위한 '2025 공연사업 종합 합평회'를 지난 9일 극단 연습실에서 개최, 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.

강원문화재단(대표 신현상)이 지난 9일 2025년 한 해 동안 수행된 강원도립극단 공연사업을 종합적으로 점검하고 2026년 운영 전략을 마련하기 위한 '2025 공연사업 종합 합평회'를 개최하고 있다. 강원문화재단 제공

합평회에서는 정기공연 뮤지컬 '갈매기에게 나는 법을 가르쳐준 고양이', 기획공연 '홍위의 벗', 생명존중극 뮤지컬 '109 합창단', 폐광지역 순회공연 '한 겨울밤의 꿈' 등 주요 작품의 추진 성과가 공유됐다. 올해 강원도립극단은 도내·외 15개 지역에서 4개 작품, 26회 공연을 진행했으며, 전체 관람만족도를 90% 달성하는 등 도민의 문화예술 향유 확대에 기여했다는 평가를 받았다.

이날 합평회에는 김경익 예술감독을 비롯하여, 작품에 참여한 배우, 제작 스태프를 비롯해 연출가·안무가·조명감독 등 외부 전문가와 도내 연극인 등 총 20여 명이 참석했다. 참석자들은 사업별 추진 과정과 성과를 세부적으로 점검하며 프로덕션 운영 효율화, 민간극단과의 협업 구조 확대, 지역 공연 접근성 강화 등 현장 중심의 개선 방안을 폭넓게 논의했다.

강원도립극단은 이번 합평회에서 도출된 의견을 정리해 12월 중 결과보고서를 작성하고, 2026년 공연사업 기획 전반에 반영할 계획이다. 재단은 내년에도 도민의 문화예술 향유 기회를 높이고 지역 공연예술 생태계 활성화를 위한 지속적인 지원과 개선을 이어간다는 방침이다.

강원도립극단 김경익 예술감독은 "2025년 공연사업을 통해 쌓인 경험과 현장의 다양한 의견을 토대로 2026년에는 더욱 완성도 높은 공연과 공공성을 강화한 프로그램을 선보일 것"이라며 "앞으로도 도민들이 일상 속에서 문화예술을 누릴 수 있도록 강원도립극단의 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



