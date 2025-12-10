CJ푸드빌 N서울타워, 2026년 새해 조식 메뉴 한정 운영

1월1일 엔그릴 '뉴 이어 브렉퍼스트'

한쿡 '오색 떡만두국 반상' 운영

CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워가 2026년 1월1일 단 하루 '엔그릴'과 '한쿡'에서 특별한 조식 메뉴를 선보인다고 10일 밝혔다.

먼저 N서울타워 최상층에 위치한 프렌치 컨템포러리 파인다이닝 '엔그릴'은 오전 6시50분부터 8시10분, 8시30분부터 9시50분까지 일출 전후 두 타임으로 '뉴 이어 브렉퍼스트(New Year Breakfast)'를 운영한다. 크로와상과 브레드, 그릭 요거트, 트러플 스크램블 에그, 잠봉, 구운 야채, 커피 등으로 구성된 프렌치 감성의 캐주얼 플레이트 메뉴를 남산의 아침 풍경과 함께 즐길 수 있다.

N서울타워 최상층에 위치한 프렌치 컨템포러리 파인다이닝 '엔그릴'. CJ푸드빌 AD 원본보기 아이콘

N서울타워 T3층 한우 그릴 다이닝 '한쿡'은 오전 7시부터 8시까지 '오색 떡만두국 반상'을 운영한다. 한우 사골 육수에 왕만두와 오색 떡을 더했으며, 탁 트인 창 너머로 떠오르는 해돋이를 바라보며 든든하게 새해 첫 끼를 즐길 수 있도록 마련했다.

N서울타워 엔그릴, 한쿡의 새해 조식 프로모션은 이날부터 트립닷컴을 통해 온라인으로 예약할 수 있다. 지난해 예약 오픈 직후 빠르게 마감되며 큰 호응을 얻은 바 있으며, 올해도 선착순 예약 방식으로 운영된다.

한편, N서울타워는 병오년 붉은 말띠 해를 기념한 '해돋이 패키지'도 선보인다. 전망대 입장권과 함께 붉은 말떡, 액막이 키링 등 특별한 기념품으로 구성해 새해 기념의 의미를 더했다. 오전 6시부터 9시까지 N서울타워 전망대 티켓부스에서 한정 판매한다.

CJ푸드빌 관계자는 "서울 도심에서 아름다운 일출과 함께 특별한 아침을 맞이할 수 있도록 새해 조식 메뉴와 굿즈 패키지를 준비했다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>