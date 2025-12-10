본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

CJ푸드빌 N서울타워, 2026년 새해 조식 메뉴 한정 운영

한예주기자

입력2025.12.10 08:49

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1월1일 엔그릴 '뉴 이어 브렉퍼스트'
한쿡 '오색 떡만두국 반상' 운영

CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워가 2026년 1월1일 단 하루 '엔그릴'과 '한쿡'에서 특별한 조식 메뉴를 선보인다고 10일 밝혔다.


먼저 N서울타워 최상층에 위치한 프렌치 컨템포러리 파인다이닝 '엔그릴'은 오전 6시50분부터 8시10분, 8시30분부터 9시50분까지 일출 전후 두 타임으로 '뉴 이어 브렉퍼스트(New Year Breakfast)'를 운영한다. 크로와상과 브레드, 그릭 요거트, 트러플 스크램블 에그, 잠봉, 구운 야채, 커피 등으로 구성된 프렌치 감성의 캐주얼 플레이트 메뉴를 남산의 아침 풍경과 함께 즐길 수 있다.

N서울타워 최상층에 위치한 프렌치 컨템포러리 파인다이닝 '엔그릴'. CJ푸드빌

N서울타워 최상층에 위치한 프렌치 컨템포러리 파인다이닝 '엔그릴'. CJ푸드빌

AD
원본보기 아이콘

N서울타워 T3층 한우 그릴 다이닝 '한쿡'은 오전 7시부터 8시까지 '오색 떡만두국 반상'을 운영한다. 한우 사골 육수에 왕만두와 오색 떡을 더했으며, 탁 트인 창 너머로 떠오르는 해돋이를 바라보며 든든하게 새해 첫 끼를 즐길 수 있도록 마련했다.


N서울타워 엔그릴, 한쿡의 새해 조식 프로모션은 이날부터 트립닷컴을 통해 온라인으로 예약할 수 있다. 지난해 예약 오픈 직후 빠르게 마감되며 큰 호응을 얻은 바 있으며, 올해도 선착순 예약 방식으로 운영된다.


한편, N서울타워는 병오년 붉은 말띠 해를 기념한 '해돋이 패키지'도 선보인다. 전망대 입장권과 함께 붉은 말떡, 액막이 키링 등 특별한 기념품으로 구성해 새해 기념의 의미를 더했다. 오전 6시부터 9시까지 N서울타워 전망대 티켓부스에서 한정 판매한다.

CJ푸드빌 관계자는 "서울 도심에서 아름다운 일출과 함께 특별한 아침을 맞이할 수 있도록 새해 조식 메뉴와 굿즈 패키지를 준비했다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화" '오바마 멘토' 옵스펠드의 진단 "한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

"425조원 어치 금 주인은 국민" 난데없는 법 개정…"금 팔아 빚 갚으려고? 안돼"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

500대 기업 여윳돈, 20조원 이상 증가…삼성전자·SK하이닉스가 '견인차'

새로운 이슈 보기